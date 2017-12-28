MAGAZİN

Aslı Enver'in o pozuna Murat Boz'dan ilginç yorum!

MAGAZİN HABERLERİ | 28.12.2017 20:58 | Son Güncelleme 7 saat önce

Murat Boz, sevgilisi Aslı Enver'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafı sonrasında kıskanacağı yönünde çıkan dedikodulara Twitter'dan yanıt verdi.

Aslı Enver'in o pozuna Murat Boz'dan ilginç yorum!

Oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabı Instagram'dan reklam yüzü olduğu markanın çekimlerinden bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşmış, bu fotoğrafın Murat Boz'u kıskandıracağı yönünde basında haberler çıkmıştı.

Murat Boz, Twitter hesabından konuyla ilgili takipçisinin "Niye kıskansın Murat Boz; iş için çekim yapmış... Müstehcen bir durum da yok... Yenge zaten güzel kadın.... Kıskanmamayı öğrenmiştir çoktan...." yorumuna "Öyle yazınca haber değeri artıyor. Ben mantık aramamaya çoktan alıştım. Siz de boş verin :)" sözleriyle cevap verdi.

murat

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Murat Boz Aslı Enver

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!

Aslı Enver'in o pozuna Murat Boz'dan ilginç yorum!

Aslı Enver'in o pozuna Murat Boz'dan ilginç yorum!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
seven adam kıskanır kıskanmıyosa zaman gecırmek için takılıyodur
cesur poz bu mu sıradan halleri ünlülerin.
bu kıza yazık piyasa kızı degil murat boz günü birlik takıl uzak dur bu kızdan
5 TL'lik penti için çıkan yaygaraya bak. Cecilia de rafael ne bileyim bi wolford olsa içim yanmayacak. :)))
Diğer Haberler
Emina Sandal: Sıkıldım sizden

Emina Sandal: Sıkıldım sizden

Zerrin Özer olay görüntüyü açıkladı!

Zerrin Özer olay görüntüyü açıkladı!

Hande Erçel isyan etti!

Hande Erçel isyan etti!

Ezgi Mola: Çocukken tam bir fırlamaydım!

Ezgi Mola: Çocukken tam bir fırlamaydım!

Tolga Sarıtaş'tan sürpriz Aybüke Pusat paylaşımı!

Tolga Sarıtaş'tan sürpriz Aybüke Pusat paylaşımı!

Gamze Özçelik ekranlara geri dönüyor

Gamze Özçelik ekranlara geri dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.