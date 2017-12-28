Aslı Enver'in o pozuna Murat Boz'dan ilginç yorum!

Oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabı Instagram'dan reklam yüzü olduğu markanın çekimlerinden bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşmış, bu fotoğrafın Murat Boz'u kıskandıracağı yönünde basında haberler çıkmıştı.

Murat Boz, Twitter hesabından konuyla ilgili takipçisinin "Niye kıskansın Murat Boz; iş için çekim yapmış... Müstehcen bir durum da yok... Yenge zaten güzel kadın.... Kıskanmamayı öğrenmiştir çoktan...." yorumuna "Öyle yazınca haber değeri artıyor. Ben mantık aramamaya çoktan alıştım. Siz de boş verin :)" sözleriyle cevap verdi.

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