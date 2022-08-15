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  4. Aslı İnandık sosyal medya annelerini ti'ye aldı! Ünlülerden yorum yağdı

Aslı İnandık sosyal medya annelerini ti'ye aldı! Ünlülerden yorum yağdı

15.08.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaştığı tiplemelerle dikkat çeken oyuncu Aslı İnandık, “Durduk yere 5 yaşındaki Niloş’un gününe hakim olduk” adlı videosu ile adından söz ettirdi. Sosyal medya annelerini ti'ye alana İnandık’ın videosu kısa sürede gündem oldu.

En son Beyaz TV Youtube kanalında kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman'ı ti'ye aldığı paylaşımla adından söz ettiren Aslı İnandık, bu defa sosyal medyada çocuklarının her anını paylaşan, 'sosyal medya anneleri'ni ti'ye aldı.

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Oyuncu ve sosyal medyadaki mizahi içerikli videolarıyla bilinen Aslı İnandık, son paylaşımında, "Durduk yere, 5 yaşındaki Niloş’un gününe hakim olduk." notuyla bir video paylaştı.

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Ünlü ismin paylaşımına, Ayşe Arman, Merve Dizdar, Evrim Akın gibi pek çok ünlü isim kayıtsız kalmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı İnandık
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