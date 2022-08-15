Aslı İnandık sosyal medya annelerini ti'ye aldı! Ünlülerden yorum yağdı

En son Beyaz TV Youtube kanalında kendisini 'metafizik uzmanı' olarak tanıtan Pelin Hürman'ı ti'ye aldığı paylaşımla adından söz ettiren Aslı İnandık, bu defa sosyal medyada çocuklarının her anını paylaşan, 'sosyal medya anneleri'ni ti'ye aldı.

Oyuncu ve sosyal medyadaki mizahi içerikli videolarıyla bilinen Aslı İnandık, son paylaşımında, "Durduk yere, 5 yaşındaki Niloş’un gününe hakim olduk." notuyla bir video paylaştı.



Ünlü ismin paylaşımına, Ayşe Arman, Merve Dizdar, Evrim Akın gibi pek çok ünlü isim kayıtsız kalmadı.





