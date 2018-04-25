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Aslıhan Doğan, Arda Turan'ın arkadaşlarını bezdirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.04.2018 09:40 | Son Güncelleme

Şu sıralar hamile olduğu konuşulan Aslıhan Doğan ile ilgili yeni iddia! Aslıhan Doğan'ın kıskançlıkları Arda Turan'ın arkadaşlarını bezdirdi

Aslıhan Doğan, Arda Turan'ın arkadaşlarını bezdirdi

11 Mart akşamı, Çubuklu’daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılan sade bir törenle evlenen Arda Turan bu evlilik sonrasında bir anda renkli hayatını bırakmış, sosyal medya hesabından yaptığı Play Station partileri paylaşımları da bıçak gibi kesilmişti.

Sözcü'nün haberine ve magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre, şimdilerde sadece tavla haberleriyle magazin gündemine gelen Turan’ın sürekli birlikte takıldığı arkadaşları eşi Aslıhan’ı veto ediyor.

ASLIHAN’IN KISKANÇLIĞI BEZDİRDİ!

Arda Turan hakkında, daha önce de kız arkadaşlarının telefon numaralarını o dönem nişanlısı olan Aslıhan Doğan’ın isteği üzerine sildiği şeklinde haberler çıkmıştı. Magazin kulislerinde konuşulan iddialar doğruysa Aslıhan Doğan’ın kıskançlığı sadece hemcinsleriyle sınırlı değilmiş…

Aslıhan Doğan’ın, eşi Arda’nın erkek arkadaşlarıyla fazlaca vakit geçirmesini istemediği ve yakın çevresine karşı buz gibi bir tutum içinde olduğu öğrenildi. Turan’ın arkadaşlarının da Aslıhan Turan’a bu yaklaşımından ötürü mesafeli olduğu aynı ortamda bulunmaktan kaçındıkları ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
asılhan doğan arda turan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
veyyy kıskandığı tipe bak
Akıllı kadın tabi üstelik çok haklı o Play Station partilerindeki adamlar hiç büyümüyor sorumsuz insanlar kafilesi desek yeri ha kahveye gitmiş okey oynamışsın saatlerce ha Play Station partilerinde saatlerini harcamışsın aynı şey gözümde hep sorumsuz erkeklerin yuvası o partiler ve kahveler boşa geçen zamanı eşleri ya da çocuklarıyla evinin sorumluluklarıyla ilgilenseler ya da çok mu sıkıldılar sırt çantalarını alıp bir sahil kasabasında bir kaç gün tek başına veya iki üç arkadaşıyla kafa dinleseler daha iyi olmaz mı?
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