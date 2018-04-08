MAGAZİN

Aslıhan Doğan, Arda Turan’ın ayaklarını yıkadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2018 09:22 | Son Güncelleme

Geçen ay 2.5 yıldır birlikte olduğu Aslıhan Doğan ile dünya evine giren futbolcu Arda Turan hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu

Aslıhan Doğan, Arda Turan’ın ayaklarını yıkadı

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Instagram'dan evlilikleriyle ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Çiçeği burnunda çift futbol sezonunun devam etmesi nedeniyle balayı fırsatı bile bulamazken Aslıhan Doğan eşiyle yakından ilgileniyor. Yoğun bir tempo içerisinde olan eşi Arda’ya gözü gibi bakan Aslıhan onun ayaklarını yıkayarak rahatlamasına yardım etti.

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Arda kendisine soğuk havlu kompresi yapan eşinin o anlarını görüntüleyerek sosyal medya hesabından ‘Yeni fizyoterapistim’ notunu düştü.

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Aslıhan Doğan arda turan

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