Aslıhan Doğan kimdir, aslen nereli? Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan kaç yaşında?

Ünlü futbolcu Arda Turan, geçtiğimiz günlerde futbolcu bıraktığını açıklamıştı. Gelişme sonrası gündemde yer alan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın hayatı da merak ediliyor. Peki adı magazin gündeminde sıkça yer alan Aslıhan Doğan Turan kimdir?

ASLIHAN DOĞAN KİMDİR?

İş insanı Sabri Doğan'ın da kızı olarak bilinen Aslıhan Doğan, son dönemde sıkça araştırılan isimler arasında yer alıyor.

Arda Turan ile evli olan Aslıhan Doğan, 4 Aralık 1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. İş insanı Sabri Doğan'ın kızı olan Aslıhan Doğan, Arda Turan ile olan birlikteliği ile uzun bir süre konuşulan bir isim olmuştur. 2018 senesinde sade bir nikah töreniyle, Arda Turan'ın Çubuklu'daki evinde aile arasında evlilik gerçekleştirmiştir.

