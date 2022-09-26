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Aslıhan Doğan kimdir, aslen nereli? Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan kaç yaşında?

26.09.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü futbolcu Arda Turan ile yaklaşık 4 yıldır evlilik hayatını sürdüren Aslıhan Doğan Turan'ın hayatı merak ediliyor. Eşi Arda Turan'ın futbolu bırakması üzerine ünlü ismin memleketi, yaşı gibi konular sorgulanıyor Peki Aslıhan Doğan kimdir, aslen nereli? Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan kaç yaşında? İşte hayatı ve merak edilenler...

Aslıhan Doğan kimdir, aslen nereli? Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan kaç yaşında?

Ünlü futbolcu Arda Turan, geçtiğimiz günlerde futbolcu bıraktığını açıklamıştı. Gelişme sonrası gündemde yer alan Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın hayatı da merak ediliyor. Peki adı magazin gündeminde sıkça yer alan Aslıhan Doğan Turan kimdir?

ASLIHAN DOĞAN KİMDİR?

İş insanı Sabri Doğan'ın da kızı olarak bilinen Aslıhan Doğan, son dönemde sıkça araştırılan isimler arasında yer alıyor.

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Arda Turan ile evli olan Aslıhan Doğan, 4 Aralık 1985 tarihinde dünyaya gelmiştir. İş insanı Sabri Doğan'ın kızı olan Aslıhan Doğan, Arda Turan ile olan birlikteliği ile uzun bir süre konuşulan bir isim olmuştur. 2018 senesinde sade bir nikah töreniyle, Arda Turan'ın Çubuklu'daki evinde aile arasında evlilik gerçekleştirmiştir.

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