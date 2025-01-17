Son dakika | Tutuklanan belediye başkanları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündem yaratacak çıkış: Daha turpların büyüğü heybede

Sayın Özel başka yerlerde harami arayacağına kendini fazla yormasın, yanındaki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara ve verecek cevapları olmadığı yapılan hırsızlık ve arsızlıklar dün gibi aşikar olduğu için sürekli topu taca atıyorlar. Halbuki onlar da çok iyi biliyor ki turpların büyüğü daha heybede. Korkarız birkaç yıla kadar bunların hiçbirinin sokağa çıkacak hali kalmayacak.