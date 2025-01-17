Son dakika | Tutuklanan belediye başkanları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündem yaratacak çıkış: Daha turpların büyüğü heybede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Konya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşma gerçekleştiriyor. Gündeminde İstanbul'daki 'ihale yolsuzluğu' operasyon olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki gösteren CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Erdoğan "Gelin millet önünde kara kaplı defterleri ortaya serelim, bakalım kimin yüzü kızaracak" sözleriyle rest çekti.
'KIRMIZI KART' GÖNDERMESİ
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Muhalefetin içler acısı hali bizi asla rehavete sürüklememeli. Bunların en büyük taahhütleri rakı fiyatlarını ucuzlatmak. Kırmızı kart oyunlarıyla kendi akıllarınca halkın seviyesine indiklerini sanıyorlar. Halkın seviyesine inilmez, çıkılır.
"SAĞA SOLA SATAŞMAKTAN, ONA BUNA SALDIRMAKTAN ARTIK VAZGEÇİN"
- Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek, siz de buna saygı göstereceksiniz. Siyasi hesaplaşma peşindeyseniz muhatabınız yargı mensupları değil, siyasetçilerdir. Savcıları tehdit ederek, yargıya parmak sallayarak, mahkemelerin görev yapmasını engelleyerek hiçbir netice elde edemezsiniz. Sağa sola sataşmaktan, ona buna saldırmaktan artık vazgeçin. Gelin millet önünde kara kaplı defterleri ortaya serelim, bakalım kimin yüzü kızaracak.
"KORKARIZ BİRKAÇ YILA KADAR SOKAĞA ÇIKACAK HALLERİ KALMAYACAK"
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Sayın Özel başka yerlerde harami arayacağına kendini fazla yormasın, yanındaki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara ve verecek cevapları olmadığı yapılan hırsızlık ve arsızlıklar dün gibi aşikar olduğu için sürekli topu taca atıyorlar. Halbuki onlar da çok iyi biliyor ki turpların büyüğü daha heybede. Korkarız birkaç yıla kadar bunların hiçbirinin sokağa çıkacak hali kalmayacak.
- Suriye ihtilafında nasıl gayrimilli ve gayriinsani bir politika izlediklerini cümlealem biliyor.
"ENFLASYON DÜŞTÜKÇE ÜCRET ARTIŞLARI DAHA ANLAMLI OLACAK"
- Bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyondaki düşüşün somut etkilerini görmeye başlayacağız. Enflasyon düştükçe ücret artışları daha anlamlı olacak. Milletimizden bize güvenmesini, biraz daha sabırlı olmasını istiyoruz. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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