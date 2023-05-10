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Aslıhan Doğan Turan’dan 93 bin TL'lik hırkasına gelen eleştirilere yanıt! "Herkes kendi önündeki tabağa baksın"

10.05.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stil İkonu yarışmasında jüri koltuğunda oturan Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın hırkasının fiyatı geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu. Aslıhan Doğan Turan 93 bin TL’lik hırkasını eleştirilmesi üzerine açıklama yaptı. Ünlü ismin açıklamasında "Herkes kendi önündeki tabağa baksın" cümlesi dikkat çekti.

Aslıhan Doğan Turan’dan 93 bin TL'lik hırkasına gelen eleştirilere yanıt! "Herkes kendi önündeki tabağa baksın"

Stil İkonu yarışmasındaki tarzı ile dikkat çeken Aslıhan Doğan Turan'ın 93 bin TL’lik hırkası sosyal medyada çok konuşulmuştu. Bi Dolaplar Çeviriyoruz adlı YouTube kanalına konuk olan Turan eleştirilere yanıt verdi.

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"Ben bir parçayı fiyatı yüksek diye almam. O hırkanın rengini çok sevdim ve Londra seyahatimde aldım" diyen ünlü isim "Kendi kendime bir hediyeydi." dedi.

GELİNLERİNE BIRAKACAK

Arda Turan’ın bir sözüne dikkat çeken Aslıhan Doğan Turan açıklamasında "Eşimin çok güzel bir lafı vardır; ‘Herkes kendi önündeki tabağa baksın.’ Çalışıyorum ve maddi gelirim var. Eşim de çalışıyor ve onun da geliri var. Kime ne aldığımdan. Hırkayı gelecekteki gelinlerimden birine vereceğim" cümlelerine yer verdi.

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GÜNDEM OLMUŞTU

Ünlü modacı Hakan Akkaya canlı yayında dudak uçuklatan rakamı açıklamıştı. Akkaya'nın kazağın 4000 pound olduğunu açıklamasının ardından Ivana Sert, "Gerçek mi yavrum bu" diyerek şaşkınlığını dile getirmişti.

Aslıhan Doğan Turan ise, "Yok yavrum replika" diyerek kahkaha atmış, Akkaya ise, "Sen 4000 poundluk kazağınla bu podyumda mı yürüyorsun?" demişti.

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