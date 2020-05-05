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Aslıhan Doğan Turan'dan çok konuşulacak açıklamalar! 'En büyük lüksüm…'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 14:27 | Son Güncelleme

İkinci bebeğini dünyaya getirmek için gün sayan Aslıhan Doğan Turan, en büyük lüksünü anlattı.

Aslıhan Doğan Turan ile futbolcu Arda Turan, Mart 2018'de evlenmiş, oğulları Hamza Arda'yı Ekim 2018'de kucaklarına almıştı. Çift ikinci bebeği bekliyor. Aslıhan Doğan Turan 6 aylık hamile ve sadece 2 kilo aldı. Sosyetik güzel Aslıhan Doğan Turan, Alem Talks'ın canlı yayın konuğu oldu.

"Hamileliğine rağmen formda kalmak için yemek yemiyor" eleştirilerine yanıt verdi. "Kendim kilo almayacağım diye karnımdaki bebeğimi düşünmemezlik yapamam" dedi.

Aslıhan Doğan'ın en büyük lüksü!

Aslıhan Doğan Turan ile futbolcu Arda Turan, Mart 2018'de evlenmiş, oğulları Hamza Arda'yı Ekim 2018'de kucaklarına almıştı. Çift ikinci bebeği bekliyor. Aslıhan Doğan Turan 6 aylık hamile ve sadece 2 kilo aldı. Sosyetik güzel Aslıhan Doğan Turan, Alem Talks'ın canlı yayın konuğu oldu. "Hamileliğine rağmen formda kalmak için yemek yemiyor" eleştirilerine yanıt verdi. "Kendim kilo almayacağım diye karnımdaki bebeğimi düşünmemezlik yapamam" dedi. Aslıhan Doğan Turan Mert Vidinli moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayının konuğu oldu.
Hamilelik sürecinde olan Aslıhan Turan, "Kendim ve ailemin sağlıklı olduğuna şükrediyorum. Benim için en büyük lüks bahçeme çıkıp eşimle çocuğumla zaman geçirmek." dedi.
Aslıhan Turan "Bunun dışında bir lüksüm yok. Hamza bahçede vakit geçirmeyi çok seviyor. Hava güzel olduğunda ya bahçede oynuyoruz ya da sitede tur atıyoruz" diye konuştu.
İkinci bebeğini dünyaya getirmek için gün sayan Aslıhan Doğan, geçtiğimiz haftalarda, 2. sayfa programına konuk olmuş ve çok konuşulan açıklamalar yapmıştı... . "6,5 aya yaklaştı hamileliğim 4,5 kilo aldım. Bugünlerden önce hep spor yapıyordum. Karantina başlayınca ev hareketleriyle devam etmek zorunda kaldım.Hamza'da nasıl 8 kilo aldıysam bunu da öyle bitiririm gibi geliyor. Ben dikkat ediyorum ama özel bir menüm yok."

'BAKIMLIYIM'

'BAKIMLIYIM'
"Ojelerimi kendim sürüyorum. Saçlarım düz olduğu için yıkayıp çıktığımda fönlü gibi oluyor. Karantinada bakım konusunda zorlanmıyorum."

'HAMZA İLE VAKİT GEÇİRİYORUM'

'HAMZA İLE VAKİT GEÇİRİYORUM'
"Bu süreçte Hamza ile bol bol vakit geçiriyorum. Dışarı çıkamadığımız için kendi bahçemizde zaman geçiriyoruz. Geçen gün beraber pizza yaptık. O bizi güldürüyor, biz onu... Çok eğlenceli bir çocuk."

'ARDA İLE KAVGA ETMEDİK'

'ARDA İLE KAVGA ETMEDİK'
"Karantinada 20. günümüz. Arda ile hiç kavga etmedik. Bu aralar yardım işlerine çok konsantre. Arda yardım işlerinin gizli kalmasından taraftar ama bu kez farkındalık yaratmak için böyle bir paylaşım yaptı. Çok zor durumda olan insanlar var. Allah bir an önce şifa versin."

'EVLİLİĞİM ÇOK GÜZEL'

'EVLİLİĞİM ÇOK GÜZEL'
"Ben hiçbir evlilik 4x4'lük değil demiştim. Sanki kendi evliliğim 4x4'lük değilmiş gibi manşetler atıldı. Çok şükür benim güzel bir evliliğim var."

'ÖNEMLİ OLAN DOĞUMUM'

'ÖNEMLİ OLAN DOĞUMUM'
"Karantina bitince şunu yaparız diye bir şey hiç düşünmedik. Doğumum var, benim kafam ona takılıyor. Kontrollerim var, ihmal edemem. Sürekli hastaneye girip çıkma durumum olacak. Benim önceliğim Hamza'yı, ailemi ve kendimi korumak. İnanın 'bu süreç bitsin şunu yapalım, bunu yapalım' diye bir şey konuşmadık. Sürecin ne kadar süreceğini ve nasıl devam edeceğini bilmiyoruz."
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kurduğu cümlenin ne anlama geldiğini bilmiyor daha... ailecek bahçeye çıkmak lüks değil keyiftir.. kocan eve uğramıyorsa ayrı tabi...
Arda, Barceleno macerasının doğrularını anlatmalı. bu milletin onu nasıl sırtında taşıdığını anlatmalı.
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