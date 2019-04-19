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Aslıhan Gürbüz ayrılıktan sonra doğaya sığındı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2019 16:18 | Son Güncelleme

Bir süredir sosyal medyada paylaşım yapmayan Aslıhan Gürbüz sosyal medya detoksu yaptı. Gürbüz sevgilisinden ayrıldıktan sonra doğaya sığındı ve biraz kafa dinledi.

Aslıhan Gürbüz ayrılıktan sonra doğaya sığındı

Aslıhan Gürbüz bir süre kendini sosyal medyaya kapamıştı. Ünlü oyuncu, 'Ufak Tefek Cinayetler' final yapar yapmaz soluğu Ege'de aldı. 4 aydır Ege'de doğayla iç içe zaman geçirerek enerji depolayan oyuncu, önceki gün de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla inzivaya çekildiğini itiraf etti.

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36 yaşındaki oyuncunun şehir hayatından kendini soyutlamasının bir nedeninin ise sevgilisi Engin Ünal'dan ayrılmasıydı. İddialara göre Gürbüz ayrılıktan sonra biraz yalnız kalmak istedi.

Gürbüz yaptığı paylaşımla sosyal medyaya geri döndü. Paylaşımlarına beğeni yağan Gürbüz fotoğrafına şu notu düştü:

"Saymayı bıraktım bugün dördü beşi ve yirmi beşi... bırakınca insan bir şeyleri, elinde zihninin demiri, ayrılıyor aşina limanlardan bilinmez denizlere... ÖZGÜRCE.
İçinde ince bir heyecan bir de kimseye dayanmayan bir güçle...

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Ey zihin seni bugün özgür bıraktım, yenisine niyetim belli uzuuun zamandan beri, 11-12 4-5'e karşılık 25 e verdim hepsini, gölgedeyim ama arkamda ki denizler belli ????
(Hesabı kitabı bırak beni kucağına al diyen Rita sen anlıyorsun beni)"

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