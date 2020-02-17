Aslıhan Gürbüz: Birlikte büyüyeceğiz kızım, hazır mısın?

Son olarak 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde 'Merve' karakterine hayat veren oyuncu Aslıhan Gürbüz, kısa bir süre önce ekranlara veda etti.

YENİ YAŞINA HİNDİSTAN'DA GİRDİ

Yepyeni bir hayat kuran Gürbüz, 37. yaşını ise Hindistan'da karşıladı.

Gürbüz, doğum gününde denize girdiği anları, "İlk defa bir doğum günümde denize girdim. Teşekkürler hayat, teşekkürler okyanus" notuyla yayınladı.

Tatilden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Aslıhan Gürbüz, doğum gününde hissettiklerini şu sözlerle dile getirdi:

"ÇOK HIZLI GEÇTİN"

Hoş geldin 37... Tam vaktinde ve olması gerektiği gibi... Hoşça kal canım 36... Çok hızlı geçtin, çok şey öğrettin, ders aldırdığın hatalar, bırakmakta zorlandığım alışkanlıklar, içimi acıtan tüm yaşanmışlıklar için teşekkür ederim.

"BİRLİKTE BÜYÜYECEĞİZ KIZIM"

İyi bir öğretmendin. Yaşlanmıyorum, yaş alıyorum. Ruhumda ki o küçük kız; seni çok ama çok seviyorum. Bundan sonra kulağım ve kalbim hep sende. Birlikte neşe ve şifa ile büyüyeceğiz kızım, hazır mısın?



