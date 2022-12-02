Aslıhan Gürbüz'den İsmail Hacıoğlu paylaşımı! "Berbat bir senenin tek güzel şeyi sendin"

Taze aşıklar İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'ün birlikteliği, geçtiğimiz yaz Alaçatı'da belgelenmişti. Uzun süredir haklarında çıkan aşk dedikodularına sessiz kalan çift, birlikteliklerinin ortaya çıkmasından sonra sık sık aşk pozlarını paylaşıyor.

Son olarak Gürbüz, sevgilisinin doğum gününü kutladı. Ünlü oyuncu paylaştığı bu fotoğrafa, "Berbat bir senenin tek güzel şeyi sendin be hacı! İyi ki doğmuşsun güzel adam. Tüm süreçlerde yine birlikte" notunu düştü.

Ünlü çift, geçtiğimiz yaz tatil pozlarını hayranlarıyla paylaşmıştı. Aslıhan Gürbüz yaptığı paylaşıma "yol arkadaşım" notunu düşmüştü.



