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Aslıhan Gürbüz'den İsmail Hacıoğlu paylaşımı! "Berbat bir senenin tek güzel şeyi sendin"

02.12.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Yahşi Cazibe' dizisiyle tanınan ve 'Ufak Tefek Cinayetler'deki performansıyla adeta yıldızı parlayan Aslıhan Gürbüz, bir süredir İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşıyor. Aslıhan Gürbüz, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi İsmail Hacıoğlu'nun doğum gününü Instagram hesabından kutladı.

Aslıhan Gürbüz'den İsmail Hacıoğlu paylaşımı! "Berbat bir senenin tek güzel şeyi sendin"

Taze aşıklar İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz'ün birlikteliği, geçtiğimiz yaz Alaçatı'da belgelenmişti. Uzun süredir haklarında çıkan aşk dedikodularına sessiz kalan çift, birlikteliklerinin ortaya çıkmasından sonra sık sık aşk pozlarını paylaşıyor.

Son olarak Gürbüz, sevgilisinin doğum gününü kutladı. Ünlü oyuncu paylaştığı bu fotoğrafa, "Berbat bir senenin tek güzel şeyi sendin be hacı! İyi ki doğmuşsun güzel adam. Tüm süreçlerde yine birlikte" notunu düştü.

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Ünlü çift, geçtiğimiz yaz tatil pozlarını hayranlarıyla paylaşmıştı. Aslıhan Gürbüz yaptığı paylaşıma "yol arkadaşım" notunu düşmüştü.

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Aslıhan Gürbüz İsmail Hacıoğlu sevgilisi

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