Aslıhan Gürbüz oyunculuğu bırakma iddialarına yanıt verdi! ‘Kolay bırakılmıyor’

Bedensel olarak tükendiğini hisseden Aslıhan Gürbüz iki tanesi bel fıtığı olmak üzere dört kez ameliyat geçirmişti. Ameliyatların sonrasında bedensel sağlığını iyileştirmeye önem vermeye başlayan Gürbüz, metropol hayatından uzaklaşarak kendine doğal bir hayat kurdu. Doğal yaşama yönelen Gürbüz’ün hayranları ünlü sanatçının ekranlara dönüp dönmeyeceğini merak etmeye başladı. Hayranlarının merak ettiği soruya Gürbüz sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi.

‘ÖYLE KOLAY BIRAKILMIYOR’

Ufak Tefek Cinayetler dizisinden sonra ekranlara uzun bir süre ara veren Aslıhan Gürbüz, oyunculuğu bıraktığına ilişkin ortaya çıkan söylentilere başka bir proje üzerinden yanıt verdi. Başrollerinde Öykü Karayel, Fatih Arman ve Funda Eryiğit gibi oyuncuların yer aldığı ‘Bir Başkadır’ dizisini izleyerek mutlu olduğu belirten Gürbüz, “ Hep soruyorsunuz ya ‘mesleği bıraktınız mı’ diye... Bu meslek öyle kolay bırakılmıyor, bu meslek öyle güzel meslek ki; bir iş yapılıyor ve sen izlerken tüm meslektaşlarına tüm arkadaşlarına hayran kalıyor, içinde ‘demek hala güzel işler yapılabiliyor’ tohumununun ekildiğini hissediyorsun” notunu ekledi.