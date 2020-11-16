Aslıhan Gürbüz oyunculuğu bırakma iddialarına yanıt verdi! ‘Kolay bırakılmıyor’

Bedensel olarak tükendiğini hisseden Aslıhan Gürbüz iki tanesi bel fıtığı olmak üzere dört kez ameliyat geçirmişti. Ameliyatların sonrasında bedensel sağlığını iyileştirmeye önem vermeye başlayan Gürbüz, metropol hayatından uzaklaşarak kendine doğal bir hayat kurdu. Doğal yaşama yönelen Gürbüz’ün hayranları ünlü sanatçının ekranlara dönüp dönmeyeceğini merak etmeye başladı. Hayranlarının merak ettiği soruya Gürbüz sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi.
Ufak Tefek Cinayetler dizisinden sonra ekranlara uzun bir süre ara veren Aslıhan Gürbüz, oyunculuğu bıraktığına ilişkin ortaya çıkan söylentilere başka bir proje üzerinden yanıt verdi. Başrollerinde Öykü Karayel, Fatih Arman ve Funda Eryiğit gibi oyuncuların yer aldığı ‘Bir Başkadır’ dizisini izleyerek mutlu olduğu belirten Gürbüz, “ Hep soruyorsunuz ya ‘mesleği bıraktınız mı’ diye... Bu meslek öyle kolay bırakılmıyor, bu meslek öyle güzel meslek ki; bir iş yapılıyor ve sen izlerken tüm meslektaşlarına tüm arkadaşlarına hayran kalıyor, içinde ‘demek hala güzel işler yapılabiliyor’ tohumununun ekildiğini hissediyorsun” notunu ekledi.
Bir Başkadır dizisinin ilk sezonunu 24 saat içinde bitirdiğini belirten Gürbüz, “ Bir Başkadır neler neler hissettirmiyor ki... 24 saatte 1. sezonu izlemiş biri olarak; her kelimesi, her sahnesi, her nefesi, her notası, her bakışı, her duygusu ve her resmi öyle iyi ki... Yazan, yöneten, oynayan, çeken, emek veren herkesin tek tek ruhundan öperim. Bizi bize anlatan, duygulardan duygulara gezdiren, bu topraklarda bazen anlayamadığımızı, bir cümle, bir bakış, bir nefes ile anlatmak için emek verdiğiniz her bir saniyeniz için, tüm ekip hepiniz var olun. Netflix Türkiye’ye yapılmış en iyi iş benim için budur. Yenilerine de örnek olsun” ifadelerini kullandı.
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