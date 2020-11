Aslıhan Gürbüz oyunculuğu bırakma iddialarına yanıt verdi! ‘Kolay bırakılmıyor’

Bir Başkadır dizisinin ilk sezonunu 24 saat içinde bitirdiğini belirten Gürbüz, “ Bir Başkadır neler neler hissettirmiyor ki... 24 saatte 1. sezonu izlemiş biri olarak; her kelimesi, her sahnesi, her nefesi, her notası, her bakışı, her duygusu ve her resmi öyle iyi ki... Yazan, yöneten, oynayan, çeken, emek veren herkesin tek tek ruhundan öperim. Bizi bize anlatan, duygulardan duygulara gezdiren, bu topraklarda bazen anlayamadığımızı, bir cümle, bir bakış, bir nefes ile anlatmak için emek verdiğiniz her bir saniyeniz için, tüm ekip hepiniz var olun. Netflix Türkiye’ye yapılmış en iyi iş benim için budur. Yenilerine de örnek olsun” ifadelerini kullandı.