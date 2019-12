Aslıhan Gürbüz: Son 6 seneye 4 ameliyat sığdırdım

İstanbul'u terk edip hayatıma düzenli sporu ve sağlıklı beslenmeyi sokmadım sadece, bana faydası olmayan her türlü eşya ve insanı da hayatıma sokmadım mesela. Sadece tüm sahteliklerden uzak gerçek doğada aylar günler geçirmedim, bana ait olmayan, başkalarının tüm yargılarını asla kabul etmemem gerektiğini ve kusurlarımla önce kendimi kabul etmem gerektiğini öğrendim. Mesela kendimi en çok sakatlıklarım ve marazlarımla da sevmeyi öğrendim. O düz durmayan dizimi her sabah öpüp okşadım, o sabahları yataktan zor kalkmama sebep olan o belime her sabah şefkat gösterdim. Durmayı öğrendim bir de durmanın da en zor eylem olduğunu, sabretmenin aslında benim de başarabileceğim birşey olduğunu.

Ve her gün yeni baştan başlasam da bedenin inanılmaz bir güce sahip olduğunu öğrendim. Yogayı ve pilatesi öğrendim. Her yerde her zaman bedenimi dinlemeyi de öğrendim. Mesela bana iyi gelmeyen bir ortamı, insanı, bir işi, bir şehri bırakmam gerektiğini, eğer bırakamıyorsam söylenmemeyi de öğrendim. En zor öğrendiklerimden biri buydu.

'Sağlık sahip olunması gereken en zaruri ihtiyaçtır ve kişinin bu ihtiyacını hiçbir iş, hiç bir insan ve kişisel hiçbir hata engelleyemez!' demeyi de öğrendim.

Ben öğrendikçe işlerim kolaylaştı, şifa her yerime bulaştı ve bir sene önce oturamayan çorabını bile giyemeyen o kız şimdi hergün pilatesini ve yogasını yapıyor. Evet belki her hareketi olması gerektiği gibi ve kusursuz yapamıyor ama “olduğu kadar” deyip elinden geleni deniyor ve çok daha güçlü bir bedene sahip olduğu için her gün şükrediyor. Bazen ayağı hala uyuşup aksıyor bazen hala ağrıları onu uyutmuyor ve hala eskisi gibi esnek bir bedene sahip değil belki ama yine de kendini iyi hissediyor.

Hatamızla günahımızla kusurumuzla sevelim kendimizi... Başımıza gelen talihsizliklerle, sakatlıklarla, hastalıklarla sevelim bu hayatı. İnanın o zaman daha da kolaylaşıyor işler."