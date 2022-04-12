Aslında vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Şu an 51 yaşında olan ABD'li anne, 41 yaşındayken birkaç düşüğün ardından bir yenisini yaşadıktan sonra asla anne olamayacağını öğrenmişti. Kaderini kabul etmesi gerektiği söylenen kadın, kendini bu fikre alıştırmaya çalıştı.

HAYIR DİYEMEDİLER

Ancak çift iki yıl önce hala bir çocuk evlat edinmek isteyip istemediklerini soran bir mesaj aldı ve yaşlarına rağmen bu şansı göz ardı edemediler. Yine de bir çocuk sahibi olmak istediklerine karar veren ikili, anne 49 yaşına geldiğinde küçük bir kız çocuğu evlat edindiler.

TAKİPÇİLERİ İKİYE AYRILDI

Bir sosyal medya platformundaki hesaplarında hikayelerini paylaştıkları video ile bir milyondan fazla görüntüleme aldılar. Hikayeleri sosyal medyada büyük ilgi topladı. Takipçileri yorumlarıyla ikiye ayrıldı.

Bazı takipçileri ebeveynlerin yanlış seçim yaptığını iddia ederken, birçok kişi de onları savundu. Bazı takipçiler yaşın iyi bir ebeveyn olmakla ilgisi olmadığını, ebeveyn olmanın dünyada yapılabilecek en iyi şey olduğunu ve çiftin bunun tadını çıkarması gerektiğini düşündüklerini belirttiler.

''BENCİLLİK''

Bazıları ise çifti hayatlarının geç bir evresinde çocuk sahibi oldukları için 'bencil' olarak nitelendirdi ve kızlarının acı çekeceğini iddia ettiler. Genç yaşta ebeveynlerini kaybetme ihtimalinin küçük kıza büyük bir haksızlık olduğunu söylediler.



