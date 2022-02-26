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Aslışah Alkoçlar'ın son hali şok etti! Yeni doğum yapmıştı

26.02.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Koçyiğit'in de torunu olarak bilinen ünlü sosyetik isimlerden olan Aslışah Alkoçlar, son olarak hamileliği ile gündeme gelmiş ve geçtiğimiz aylarda doğum yapmıştı. Alkoçlar, son haliyle görenleri şaşırttı.

Aslışah Alkoçlar'ın son hali şok etti! Yeni doğum yapmıştı

1993 doğumlu olan 29 yaşındaki Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında mutluluğa adım atmış ve masal gibi bir düğünlenen dünya evine girmişti. Sosyetenin tanınmış çiftlerinden olan Aslışah Alkoçlar ve eşi Kaan Demirağ, geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 1. yıldönümünü kutlamıştı.

EVLİLİKLERİNİN İLK YILINI KUTLADILAR

İş adamı Kaan Demirağ ile hayatını birleştiren Aslışah Alkoçlar 2021 senesinde anne de olarak mutluluğunu ikiye katlamıştı.

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Evlilik yıldönümünü eşiyle romantik bir notla kutlayan Aslışah Alkoçlar, fotoğraflarına ise 'Hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde ve kötü günde, yoksullukta ve bollukta, ölüm bizi ayırana kadar seni seveceğime yemin ederim diyeli bugün 1 sene olmuş nice senelerimiz olsun aşkım' notunu düşmüştü.

HENÜZ YENİ ANNE OLMUŞTU!

26 Eylül 2021 tarihinde doğum yapan Alkoçlar, ilk çocuğunu dünyaya getirmiş ve o mutlu anları takipçileriyle böyle paylaşmıştı.

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FİT HALİYLE GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI!

Aslışah Alkoçlar'ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Doğumun üzerinden henüz az bir zaman geçmesine rağmen, ünlü ismin oldukça fit bir görünüme sahip olduğu görüldü.

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Alkoçlar, Instagram'da hikaye kısmında son olarak şu fotoğrafları paylaştı:

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İşte Aslışah Alkoçlar'ın paylaştığı ve görenleri şaşırtan diğer bazı fotoğrafları...

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Hülya Koçyiğit
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