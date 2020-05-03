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Aslışah Alkoçlar terasta güneşlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 17:27 | Son Güncelleme

Eda Taşpınar'ın ardından koronavirüsten korunmak için günlerdir karantinada olan Aslışah Alkoçlar da güneşin tadını çıkartabilmek için soluğu evinin terasında aldı.

Aslışah Alkoçlar terasta güneşlendi

Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.

Bir süredir bütün vaktini evde spor yaparak geçiren Alkoçlar, güneşli havayı görünce evinin terasına çıktı.

Köpeğiyle birlikte terasta güneş banyosu yapan Alkoçlar, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Alkoçlar, paylaşımına "Güneşleniyoruz anne-kız" notunu düşü.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Alkoçlar'ın paylaşımı kısa sürede 8 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Koçyiğit'in torunu, Aslışah Alkoçlar,

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