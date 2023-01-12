EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Zıt Anlamlı Kelimeler
  4. Aşmak zıt anlamlısı nedir? Aşmak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Aşmak zıt anlamlısı nedir? Aşmak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

08.01.2023 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anlam olarak birbirine tam olarak karşıt olan kelimelere zıt ya da karşıt anlamlı kelimeler denir. Dilimizde birçok sözcüğün zıt anlamlısı yoktur. Kelimelerin ifade ettiği anlama göre zıt anlamlısı da değişir. Zıt anlam iki ya da daha fazla kelime arasında olan bir ilişkidir. Dilimizde en yaygın olarak bilinen zıt anlam ilişkileri arasında siyah beyaz, açık kapalı, soğuk sıcak gibi sözcükler bilinir. Geçişli bir fiil olan aşmak fiilinin zıt anlamlısı nedir?

Aşmak zıt anlamlısı nedir? Aşmak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Aşmak kelimesi Türkçe kökenlidir ve Eski Türkçede "geçmek" anlamında kullanılan "aş-" fiilinden evrilmiştir. Günümüzde de aynı şekilde kullanılan "aş-" fiili farklı anlamlara karşılık gelen geçişli fiildir. Eski Türkçede de geçişli fiil olarak kullanılan aşmak kelimesinin anlamlarını şu şekilde verebiliriz:

  • Yüksek, uzak veya geçilmesi güç bir yerin öte yanına geçmek
  • Süre geçmek, bitmek, sona ermek
  • Geçmek
  • Erkek hayvan dişisiyle çiftleşmek
  • Görünmeden kaçmak
Asır zıt anlamlısı nedir? Asır zıt anlamlısı nedir?

Aşmak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçe anlam bakımından oldukça zengin bir dildir. Birden fazla anlama gelen sözcükler bulunur ve bu sözcükler gerçek anlamı dışında da yaygın olarak kullanılır. Aşmak sözcüğü geçmek, sona ermek gibi anlamlarda kullanılan bir sözcüktür. Aşmak kelimesi argoda da kullanılan bir ifadedir. Aşmak zıt anlamlısı olan sözcük bu anlamın tam tersini ifade etmesi gerekir. Bu bağlamda bakıldığında aşmanın zıt anlamlısı olan bir sözcük yoktur. Anlam bakımından tam olarak tersini ifade eden bir sözcüğün bulunmaması bu sözcüğün zıt anlamlısının olmamasına sebep olmuştur. Aşmak kelimesinin zıt anlamı olarak aşmanın olumsuz hâli olan "aşmamak" kelimesinin kullanılması hatadır.

Ak zıt anlamlısı nedir? Ak zıt anlamlısı nedir?

Aşmanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Alışmanın zıt anlamlısı olan bir kelime olmadığı için örnek cümle kurmak da mümkün değildir. Aşmak ile karşıt anlama gelen bir sözcük yoktur. Bunun yerine aşmak kelimesinin farklı yerlerde nasıl kullanıldığına dair örnek cümlelere yer verilebilir:

  • Oldukça zorlu yolları aşarak şehir merkezine ulaştık.
  • Haddini aşarak saygısızlığın sınırlarını zorladığının farkında değildi.
  • Önümüzde aşılmaz dağlar olduğundan yolu değişmek zorunda kalmıştık.
Acemi zıt anlamlısı nedir? Acemi zıt anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?
MSÜ sınavı başvurusu nasıl yapılır?MSÜ sınavı başvurusu nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
zıt anlamlar zıt anlamlı zıt anlamlı kelimeler zıt anlamlısı sivasspor maçı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Rekabet Kurulu'ndan Ankara ve İstanbul'daki bazı özel okullara soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan Ankara ve İstanbul'daki bazı özel okullara soruşturma

Bakan Özer'den 'EYT' mesajı: Öğretmenler...

Bakan Özer'den 'EYT' mesajı: Öğretmenler...

Antalya'da okullar var mı, tatil mi? Antalya'yı kar vurdu!

Antalya'da okullar var mı, tatil mi? Antalya'yı kar vurdu!

e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor?

e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor?

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.