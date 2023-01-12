Aşmak zıt anlamlısı nedir? Aşmak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Aşmak kelimesi Türkçe kökenlidir ve Eski Türkçede "geçmek" anlamında kullanılan "aş-" fiilinden evrilmiştir. Günümüzde de aynı şekilde kullanılan "aş-" fiili farklı anlamlara karşılık gelen geçişli fiildir. Eski Türkçede de geçişli fiil olarak kullanılan aşmak kelimesinin anlamlarını şu şekilde verebiliriz:

Yüksek, uzak veya geçilmesi güç bir yerin öte yanına geçmek

Süre geçmek, bitmek, sona ermek

Geçmek

Erkek hayvan dişisiyle çiftleşmek

Görünmeden kaçmak

Aşmak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçe anlam bakımından oldukça zengin bir dildir. Birden fazla anlama gelen sözcükler bulunur ve bu sözcükler gerçek anlamı dışında da yaygın olarak kullanılır. Aşmak sözcüğü geçmek, sona ermek gibi anlamlarda kullanılan bir sözcüktür. Aşmak kelimesi argoda da kullanılan bir ifadedir. Aşmak zıt anlamlısı olan sözcük bu anlamın tam tersini ifade etmesi gerekir. Bu bağlamda bakıldığında aşmanın zıt anlamlısı olan bir sözcük yoktur. Anlam bakımından tam olarak tersini ifade eden bir sözcüğün bulunmaması bu sözcüğün zıt anlamlısının olmamasına sebep olmuştur. Aşmak kelimesinin zıt anlamı olarak aşmanın olumsuz hâli olan "aşmamak" kelimesinin kullanılması hatadır.

Aşmanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Alışmanın zıt anlamlısı olan bir kelime olmadığı için örnek cümle kurmak da mümkün değildir. Aşmak ile karşıt anlama gelen bir sözcük yoktur. Bunun yerine aşmak kelimesinin farklı yerlerde nasıl kullanıldığına dair örnek cümlelere yer verilebilir: