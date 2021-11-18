ASMR temalı videolarında canlı hayvan yiyen Güney Koreli YouTuber Sooyoung sosyal medyada olay yarattı

Son yıllarda YouTube’da ASMR adı verilen bir video türü ortaya çıktı. Tam adı Automonous Sensory Meridian Response (Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi) olan bu türde, rahatlatıcı etkiye sahip olan seslerin çeşitli mikrofonlar aracılığıyla izleyenlere ulaştırılması hedefleniyor. Beyinsel orgazm ya da omurga karıncalanması şeklinde de ifade edilen ASMR’da genellikle yemek yeme, makas, tıklama, paket açma ve fısıltı gibi sesler kullanılıyor. Ancak Güney Koreli Sooyoung, ASMR videolarını bambaşka bir boyuta taşıdı. Güney Koreli YouTuber, canlı canlı hayvanları yediği videolarda sosyal medyada popüler hale geldi.

SOSYAL MEDYA TEPKİ GÖSTERDİ

ASMR etkisini yemek yeme üzerinden yaratan Güney Koreli YouTuber Sooyoung, ahtapot ve kalamar gibi deniz mahsüllerini canlı bir şekilde yiyor. Videolarında hayvanların hareket ettiği gözükürken sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Güney Koreli Sooyoung’un videolarına yapılan yorumların ortak özelliği ise bu türde çekilen içeriklerin hayvan istismarı olarak tanımlanması.

Güney Koreli Sooyoung tepkilerin ardından ise ASMR videolarının içeriğini değiştirmeye karar verdi. Güney Koreli YouTuber videolarında diğer ülkelere ait ilginç yemekleri denediği sohbet tarzındaki içeriklere yöneldi.



