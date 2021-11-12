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Estetik bağımlısı kadın göğüsleri için servet harcadı! Ancak ayakkabılarını bile bağlayamıyor

12.11.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leicestershire'da yaşayan 23 yaşındaki Amber May, hayalindeki vücuda ulaşmak için defalarca estetik ameliyat oldu. Fiziğinin göz kamaştırıcı olduğunu düşünen May, onlarca operasyon için 70 bin sterlin (yaklaşık 934 bin TL) harcadı.

Estetik bağımlısı kadın göğüsleri için servet harcadı! Ancak ayakkabılarını bile bağlayamıyor

23 yaşındaki Amber May ismindeki model estetik ameliyat bağımlılığı nedeniyle son 5 yılda sayısız operasyon geçirdi. Göğüs estetiği, Brezilya popo estetiği, iki rinoplasti ameliyatı ve bir dizi yanak yağı aldırma operasyonu geçirdi. Dişlerinin üzerinde yapılan çalışmaların yanında May, vücut liposuction ve yüz dolgusu da yaptırdı.

Sosyal medya yaptığı paylaşımlarla kısa sürede ünlenen May, estetik operasyonları için, “Sahte görünmeyi seviyorum. Farklı görünmek benim sahip olduğum en önemli özellik. Her ameliyat bana bir hobi gibi geliyor ve onu dört gözle bekliyorum” dedi.

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“KENDİME GÜVENİYORUM”

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Estetik ameliyatlarının sonrasında yaşadığı komplikasyonların üstesinden gelebildiğini ifade eden May, “Bütün ameliyatlarımdan sonra çok daha mutlu oldum ve kendime güvenim arttı. Estetik ameliyat bağımlısı olduğumu söyleyebilirim. Çünkü dört gözle bekliyorum ve o günlerde asla gergin olmuyorum. Göğüslerimin büyüklüğünü görmek için para ödeyen bir sürü insan var” diye konuştu.

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Göğüslerinin büyüklüğü nedeniyle kimi zaman günlük hayattaki işlerini yapmakta zorlandığından söz eden May, “Giysi almak gerçekten zor. Esnek giysiler almam gerekiyor ama o zaman bile bazen uymuyor.Üçüncü göğüs büyütme ameliyatımdan sonra ayakkabı bağcıklarımı bağlayamadığımı fark ettim. Çünkü ayaklarımı bile göremiyorum” ifadelerini kullandı.

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