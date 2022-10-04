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Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard'ın kızı Lilly-Ella Gerrard kimdir? Lilly-Ella Gerrard nereli ve kaç yaşında? Mafyanın oğluyla aşk yaşıyor!

04.10.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard'ın kızı Lilly-Ella Gerrard, İrlandalı mafya babası Liam Byrne'nin oğlu Lee ile aşk yaşıyor. İngiliz basınında yer alan haber ülkede geniş yankı uyandırdı. Gerrard, basında yer alan haberlerin ardından internette günün en çok araştırılan isimleri arasına girdi. Peki, Lilly-Ella Gerrard kimdir? İşte Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard'ın kızı Lilly-Ella Gerrard'ın hayatı ve biyografisi...

Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard'ın kızı Lilly-Ella Gerrard kimdir? Lilly-Ella Gerrard nereli ve kaç yaşında? Mafyanın oğluyla aşk yaşıyor!

Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard'ın kızı Lilly-Ella Gerrard merak konusu oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre deneyimli teknik direktörün kızı, İrlandalı mafya babasının oğluyla aşk yaşıyor. Peki, Lilly-Ella Gerrard nereli ve kaç yaşında? İşte Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard'ın kızı Lilly-Ella Gerrard hakkında bilgiler...

ASTON VILLA TEKNİK DİREKTÖRÜ STEVEN GERRARD'IN KIZI LILLY-ELLA GERRARD KİMDİR?

Lilly-Ella Gerrard 23 Şubat 2004 yılında dünyaya geldi. Annesi Annesi Alex Curran, babası ise Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard'tır.

18 yaşındaki genç kızın @lilly.gerrardd kullanıcı adlı Instagram hesabında 189k takipçisi vardır.

LILLY-ELLA GERRARD - LEE BYRNE AŞKI

İngiliz basını Lilly-Ella'nın, 23 yaşındaki Lee Byrne ile nisan ayından beri görüştüğünü duyurdu. Steven Gerrard ve Liam Byrne ise İbiza'da bir barda görüntülendi.

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Teknik Direktör Aston Villa Steven Gerrard anne yaşında
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