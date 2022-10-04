Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard'ın kızı Lilly-Ella Gerrard kimdir? Lilly-Ella Gerrard nereli ve kaç yaşında? Mafyanın oğluyla aşk yaşıyor!

Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard'ın kızı Lilly-Ella Gerrard merak konusu oldu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre deneyimli teknik direktörün kızı, İrlandalı mafya babasının oğluyla aşk yaşıyor. Peki, Lilly-Ella Gerrard nereli ve kaç yaşında? İşte Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard'ın kızı Lilly-Ella Gerrard hakkında bilgiler...

ASTON VILLA TEKNİK DİREKTÖRÜ STEVEN GERRARD'IN KIZI LILLY-ELLA GERRARD KİMDİR?

Lilly-Ella Gerrard 23 Şubat 2004 yılında dünyaya geldi. Annesi Annesi Alex Curran, babası ise Aston Villa teknik direktörü Steven Gerrard'tır.

18 yaşındaki genç kızın @lilly.gerrardd kullanıcı adlı Instagram hesabında 189k takipçisi vardır.

LILLY-ELLA GERRARD - LEE BYRNE AŞKI

İngiliz basını Lilly-Ella'nın, 23 yaşındaki Lee Byrne ile nisan ayından beri görüştüğünü duyurdu. Steven Gerrard ve Liam Byrne ise İbiza'da bir barda görüntülendi.

