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  4. Irak hükümetinden 'PKK' kararı! Yasaklandı

Irak hükümetinden 'PKK' kararı! Yasaklandı

23.07.2024 21:52
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Irak hükümeti, resmi yazışmalarında bölücü terör örgütü PKK için “yasaklı örgüt” ifadesinin kullanılması kararını aldı. Irak hükümeti, daha önce terör örgütü PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan etmişti.

Irak hükümetinden 'PKK' kararı! Yasaklandı

GÜvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Irak ziyaretindeki temasları ile Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ve Iraklı üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Türkiye ve Irak arasındaki ilişkiler yeni bir boyuta taşındı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’ın katılımıyla Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen güvenlik zirvesinde terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları görüşüldü.

YASAKLANDI

Irak Başbakalığı’nın 23 Temmuz'da Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığı’na gönderdiği belgede, “PKK terör örgütünün resmi yazışmalarda ‘yasaklı örgüt’ olarak kullanılması” ifadesi yer aldı.

Söz konusu gelişme, Irak Bakanlar Kurulu’nun 28 Temmuz'da “PKK’nın resmi yazışmalarda ‘yasaklı örgüt’ olarak kullanılması” kararına dayandırıldı.

YASAKLI ÖRGÜT İLAN EDİLMİŞTİ

Irak hükümeti, daha önce terör örgütü PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan etmişti.

Kaynak: İHA-AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
pkk Irak
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