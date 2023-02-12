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Aston Villa'yı 3-1 mağlup eden Manchester City'nin ikinci golünü attı, İlkay Gündoğan gol sevinciyle tepki çekti!

12.02.2023 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında sahasında Aston Villa ile karşılaşan Manchester City rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarırken takımının ikinci golünü kaydeden İlkay Gündoğan'ın gol sevinci tepki çekti. İşte detaylar...

Aston Villa'yı 3-1 mağlup eden Manchester City'nin ikinci golünü attı, İlkay Gündoğan gol sevinciyle tepki çekti!
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
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İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gülen taraf 3-1'lik skorla Manchester City olurken, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İlkay Gündoğan, karşılaşmanın 39. dakikasında takımının ikinci golünü kaydetti ve skoru 2-0'a getirdi.

'YAKIŞTIRAMADIM!'

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Attığı golün ardından sevinç yaşayan İlkay Gündoğan'ın bu sevinci sosyal medyada çokça tepki aldı. Bazı futbolseverler İlkay'ın gol sevinci için 'Yakıştıramadım' ifadelerini kullandı.

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MAÇ SONU PAYLAŞIM!

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Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İlkay Gündoğan, "Önemli bir iç saha galibiyeti. Düşüncelerim hala Türkiye ve Suriye'deki korkunç depremlerden etkilenen tüm insanlarla ve yorulmak bilmeden enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışan herkesle birlikte" notunu düştü.

YARDIM TIRI GÖNDERMİŞTİ!

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Türk asıllı Alman futbolcu da depremzedeler için bir yardım kamyonu hazırlatanlar arasındaydı.

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