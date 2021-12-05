Astral seyahat açıklamalarıyla çok konulmuştu! Yusuf Güney şarkıcı olmadan önce bakın ne iş yapıyormuş

Zaman zaman çarpıcı açıklamaları ile gündeme gelen Yusuf Güney, "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Uzayla ilgili birçok bilgiyi NASA benden sonra açıkladı" ifadelerinin ardından oldukça konuşulmuştu. Kimileri Güney'i yalanlamış kimileri de espri konusu etmişti. Bunun ardından, "Ülke bu tarz şeylere hazır değilmiş" açıklaması yapan Güney'in ünlü olmadan önce yaptığı işi öğrenenler şaştı kaldı.

YUSUF GÜNEY ÜNLÜ OLMADAN ÖNCE BAKIN NE İŞ YAPIYORMUŞ

Türk pop şarkıcısı Yusuf Güney 14 yaşına kadar Trabzon'da yaşadı sonrasında ailesiyle Londra'ya taşındı. İlk albümünü piyasaya sürmeden önce Londra'da yaşıyan Yusuf Güney ünlü olmadan önce pazarlama müdürlüğü yapıyordu. Londra'da genç yaşında başarı elde eden Güney'in hayatı, 2005'te Rafet El Roman ile tanışmasıyla değişti. Rafet El Roman ile Londra'da verdiği konserde tanışan Yusuf Güney, müzik dünyasına adım attı.

"GENEL KÜLTÜR VE IQ SEVİYESİ BU KADAR MI DÜŞÜK OLUR"

Geçtiğimiz aylarda yaptığı astral seyahat açıklamaları ile oldukça konuşulan Yusuf Güney, konuya ilişkin sosyal medyadan aldığı geri bildirimlere üzüldüğünü belirterek, "Koca koca insanlar sözlerimi çarpıttı. Üzüldüğüm nokta, aşağılayıcı yorumlar yapmaları oldu. Bunlar hiç hoş değil. Genel kültür ve IQ seviyesi bu kadar mı düşük olur! Hiç mi araştırmadınız, hiç mi metafizik duymadınız? İnsan en azından bunları bilir. Ama şunu gördüm, ülke bu tarz şeylere hazır değilmiş" ifadelerini kullanmıştı.

"NE DELİYİM NE VELİYİM"

Söylediklerinin arkasında olduğunu belirten Güney, "Bu tarz işlerle ilgilenen birçok kişiden mesaj da aldım. Bunları dillendirmek büyük cesaret. Kimse konuşamıyor, çünkü direkt deli damgası yiyorsun. Ne deliyim ne veliyim. Ben ruhani benliği ile özleşmiş, kendini bulmaya çalışan, kafasındaki soruların yanıtlarını arayan biriyim." demişti. Herkesin astral seyahat yaptığını ama kontrol edemediklerini söyleyen Yusuf Güney, bedenini kontrol edebildiğini ve bu sayede istediği yere gidebildiğini söylemişti.

Yusuf Güney Ay'da su olduğunu Nasa'dan önce açıkladığını belirterek, "Ay’ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor." demişti.





