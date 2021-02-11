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'Astronot Abby' TRT World Forum Reflections’a konuk oluyor

Betül Songur Betül Songur 11.02.2021 11:08 | Son Güncelleme:
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'Astronot Abby' TRT World Forum Reflections’a konuk oluyor

TRT World Forum, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’nde The Mars Generation Başkanı ve astronot adayı Abigail Harrison'ı konuk edecek.

TRT World Forum tarafından geçen yıl “Reflections” adı altında başlatılan; kültür, sanat, toplum, sosyal bilimler ve daha birçok farklı konuda çevrimiçi olarak düzenlenen söyleşi serisi yeni başlıklarla devam ediyor.

Söyleşi serisinin ilk oturumu 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’nde gerçekleştirilecek. “Bilimde Kadınlar: Sınırları Aşmak” başlıklı söyleşide, uzay biliminde geleceğe ilham olmayı hedefleyen, “Astronot Abby” olarak da bilinen The Mars Generation Başkanı ve astronot adayı Abigail Harrison konuk olacak.

Bu akşam saat 16.00’da canlı olarak yayınlanacak söyleşi TRT World Forum’un Instagram (@trtwordlforum) hesabından takip edilebilecek. TRT World Forum “Reflections” 2021 söyleşileri birbirinden değerli isimleri ağırlamaya devam edecek.

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