Asuman Dabak acil ameliyata alındı

Oyuncu Asuman Dabak boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede lenf bezlerinde oluşan kitle nedeniyle acil olarak ameliyata alındı.

Durumunun ciddiyeti nedeniyle acil olarak ameliyata alınan Dabak, kararın kendisine açıklanmasının ardından takipçileriyle şu paylaşımı yaptı: “Çok sevgili yol arkadaşlarım, doktorumun öngörüsüyle acilen ameliyata alındım.

Doktorlarım, ameliyatın başarılı geçtiğini söylediler. Beni böyle bir günde yalnız bırakmayan tüm dostlarıma ve sevenlerime ve arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Herkese sağlık dolu mutlu yarınlar diliyorum”