MAGAZİN

Asuman Dabak bikinili pozuyla beğeni topladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2019 09:12 | Son Güncelleme

49 yaşındaki ünlü oyuncu Asuman Dabak, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla beğeni topladı.

Asuman Dabak bikinili pozuyla beğeni topladı

Mayısta Endonezya'nın Bali Adası'nda yaz sezonunu açan Asuman Dabak, tatiline devam ediyor.

Oyuncu şimdi Çeşme'de, oğlu Tuğberk ve arkadaşları ile tatil yapıyor. 49 yaşındaki oyuncu, formda vücuduyla beğeni topladı.

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"AZ YEMEK, BOL SU"

Asuman Dabak formda kalmanın sırrını da takipçileriyle paylaşmaktan geri kalmadı.

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Dabak sırrını soranlara, "Özel formülüm yok. Az yemek, bol su, pozitif enerji, güler yüzlü dostlar beni zinde tutuyor" cevabını verdi.

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Dabak'ın tatil pozu takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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