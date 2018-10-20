Asuman Dabak'ın Güneydoğu Anadolu turu

Enerjisiyle şaşırtan Asuman Dabak, şimdi de Güneydoğu Anadolu turuna çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un davetlisi olarak Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerini gezen oyuncu, “Kültür mozaiğiyle, tarihi dokusuyla Mezopotamya toprakları insanı içine çekiyor. Mardin’de gün doğumu, Gaziantep’in dünyaca ünlü mutfağı, tarihi çarşılar, peygamberlerin şehri olarak bilinen Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde tekne turu, Balıklıgöl... Bu gezi sayesinde ruhumuz doydu” dedi.

Özel hayatlarında da dostluklarıyla bilinen Pervin Ersoy ve Asuman Dabak’a, bu özel gezide Fulya Gündoğdu, Bilge Kuru Eren, Emel Oysal ve Gökçe Atuk da eşlik etti.

Gittiği yerlerde müzeleri, camiileri, türbeleri, kiliseleri ve kültür sanat merkezlerini gezen Asuman Dabak, çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşarak, “Sanata ve sanatçıya her daim destek olarak bizi bu özel geziye davet eden sevgili Pervin Ersoy’a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



