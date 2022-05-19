Asuman Krause'nin son halini görenlerin nutku tutuldu! "Zaman akıyor ama o yaşlanmıyor"

Eski Türkiye ikinci güzeli ve manken olan Asuman Krause, paylaşımlarıyla sosyal medyada büyülemeye devam ediyor. Bir dönem ekranlarda boy gösteren Fear Factor yarışmasının sunuculuğunu yapan Asuman Krause, yıllara meydan okumaya devam ediyor.

En son Show TV'de yayınlanan Sevgili Dünürüm adlı yarışmayla ekranlara gelen ünlü sunucu Asuman Krause, şimdilerde Aileler Yarışıyor adlı programda sunuculuk yapıyor.

Akranları gibi estetik operasyonlarla uğraşmayan güzel sunucu, doğal bir şekilde yaşamını sürdürmeyi tercih edenler arasında yer alıyor.

Fakat güzelliğinden hiç bir şey kaybetmeyen güzel sunucuya, "Sanki hiç yaşlanmıyorsun" şeklinde yorumlarda yapılıyor.

SON HALİ ADETA ŞOKE ETTİ

Son haliyle yeniden gündeme gelen eski manken Krause, Instagram paylaşımlarıyla ön plana çıktı. Asuman Krause'nin son paylaşımlarını görenler adeta gözlerine inanamadı.

Adeta yaşlanmamaya yemin etmiş olan Krause, paylaşımları ve güzelliğiyle yine nefes kesmeye devam ediyor.

46 yaşındaki güzel sunucunun Instagram hesabında 105 bin takipçisi bulunuyor.





