YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Aşure tarifi, nasıl yapılır? Bolluk ve bereket zamanı: Tam kıvamında aşure tarifi

Aşure tarifi, nasıl yapılır? Bolluk ve bereket zamanı: Tam kıvamında aşure tarifi

08.08.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşure zamanı her sene heyecanla bekleniyor. Bolluk ve bereketin simgesi olarak görülen aşure sevilerek tüketiliyor. Bu sene 8 Ağustos Pazartesi gününe denk gelen aşureyi yapmak oldukça zorlu olarak görülebiliyor. Ancak aşağıda yer alan tarifi tam olarak uyguladığınızda aşurenizin tadı tam istediğiniz lezzette olacak.

Aşure tarifi, nasıl yapılır? Bolluk ve bereket zamanı: Tam kıvamında aşure tarifi

Aşure günü Hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam dininde oldukça önem taşıyan aşure gününde her sene aşure yapılarak komşulara dağıtılır. Bu da birlik ve beraberliği arttırır. İstenilen aşure kıvamını bulmak zorlu olabilir. Ancak aşurenin lezzetini arttıracak tarif bulunduğunda tam kıvamında aşurenizi hazırlayabilirsiniz.

AŞURE TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı aşurelik buğday
2 yemek kaşığı pirinç
2 su bardağı haşlanmış nohut
2 su bardağı haşlanmış fasulye
150 gram kuru kayısı
150 gram kuru incir
150 gram kuru üzüm
1 su bardağından biraz az fındık
2 litre su (buğdayları pişirmek için)
4 litre sıcak su (su azaldıkça eklemek için)
1 tatlı kaşığı karanfil
1 çay bardağı su (karanfili kaynatmak için)
1,5 su bardağı sıcak süt
3 su bardağı toz şeker
1 fiske tuz
1 fiske karabiber

aşure tarifi

Yapılışı

İlk olarak nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayalım.

Buğdayı yıkayıp, tencereye alalım, üzerine kaynar su ekleyip 10 dk kaynatalım. Çıkan sarı suyu süzelim. Aynı işlemi bir kez daha yapalım ve suyunu süzelim.

Daha sonra üzerine 2 litre kadar su ekleyip, 50 dk kadar buğdayı kaynatalım. (Dilerseniz akşamdan iki kez kaynatıp, suyunu süzerek daha sonra sıcak suda sabaha kadar bekletebilirsiniz. Akşamdan ıslatırsanız, 15 dk kaynatmak yeterli olacaktır.).

Kuru kayısı ve kuru inciri küçük küçük doğrayalım. Ardından doğradığımız bu meyveleri ve kuru üzümü geniş bir kaseye alarak üzerine sıcak su ekleyelim ve bekletelim.

Arada gerektikçe sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin. Suyu azalan buğdaylarımıza biraz daha sıcak su ekleyelim.

Yaklaşık 50 dakika kadar kaynattığımız ve yumuşayan buğdaya yıkanmış pirinç, pişmiş nohut, haşlanmış fasulye, küçük doğranmış kayısı, incir ve kuru üzümünde suyunu süzerek ekleyelim ve 15 dk kadar kaynatalım.

Küçük bir cezve içerisine karanfil alalım ve suyu da ekleyerek 10 dakika kadar kaynamaya bırakalım. Bu sırada suyu azalan buğdaylarımızın üzerine tekrar sıcak su ilave edelim.

Son olarak süzgeçten geçirdiğimiz karanfil suyu, fındık, sıcak süt, şeker, isteğe bağlı tuz, karabiber ekleyerek karıştıralım ve yaklaşık 15-20 dk daha kaynatalım.

Hazırladığımız aşuremizi tek tek cam kaselere bölüştürelim.

Aşure kaselerde soğumaya yüz tutunca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmam bayıldı nasıl yapılır? Nefis imam bayıldı tarifiİmam bayıldı nasıl yapılır? Nefis imam bayıldı tarifi
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
Adana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposuAdana dışında bulmak zor! Tam bir protein deposu
Anahtar Kelimeler:
aşure tarifi aşure malzemeleri aşure nasıl yapılır aşure nasıl pişirilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'ün yıldızından dikkat çeken paylaşım! İlk yorum sevgilisinden geldi

Güldür Güldür'ün yıldızından dikkat çeken paylaşım! İlk yorum sevgilisinden geldi

Çıplak pozlardan sonra 2 oğlu da flaş bir karar aldı

Çıplak pozlardan sonra 2 oğlu da flaş bir karar aldı

Oğuzhan Koç konseri terk etti! Ortalık karıştı...

Oğuzhan Koç konseri terk etti! Ortalık karıştı...

Şeyma Subaşı'nın eski aşkı esfane modelle...

Şeyma Subaşı'nın eski aşkı esfane modelle...

Tarkan annesini paylaştı! Notu dikkat çekti

Tarkan annesini paylaştı! Notu dikkat çekti

Azra Kohen'den tepki çeken paylaşım! Başak Sayan'ın seksi fotoğrafını paylaşıp...

Azra Kohen'den tepki çeken paylaşım! Başak Sayan'ın seksi fotoğrafını paylaşıp...

İlginizi Çekebilir

Trafiği birbirine kattı! “Nedeni sadece bir hapşırık”

Trafiği birbirine kattı! “Nedeni sadece bir hapşırık”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

“İlişkimizde bir eksiklik vardı, üçüncü kişiyi bulunca...”

“İlişkimizde bir eksiklik vardı, üçüncü kişiyi bulunca...”

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar...

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.