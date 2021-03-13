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Asus, ROG Phone 5 cihazını piyasaya sürdü

13.03.2021 09:13 | Son Güncelleme:
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Asus, ROG Phone 5 cihazını piyasaya sürdü

Oyun amiral gemisi, performansı ve ergonomiyi iyileştirmek için yeniden tasarlandı. Şimdi ise Ultimate sürümü 18GB RAM ile geliyor.

Vanilya Asus ROG Phone 5, Asus’un adlandırdığı üzre üç ana varyanta sahip: A, B ve C versiyonunları. Aralarındaki fark ise bellek yapılandırması. A varyantı 12GB veya 16GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip. B temel bir 8 / 128GB model olarak karşımıza çıkıyor. C ise 8 / 128GB ve 12 / 256GB yapılandırmalarıyla geliyor. Bir de Asus ROG Phone 5 Pro var. Cihaz, 16GB LPDDR5 RAM ve 512GB UFS depolama ile donatılmış. Son olarak, ROG Phone 5 Ultimate, 18GB RAM’i ile rekor kırıyor. Rog Phone 5, Pro ve Ultimate Snapdragon 888 yonga seti tarafından destekleniyor. Asus, telefonu diğer bileşenler sayesinde performans avantajı sağlayacak şekilde tasarladı. Şaşırtıcı bir şekilde en büyük kazanç bataryadan geliyor.

ROG Phone 5, Samsung yapımı AMOLED ekrana sahip. Çözünürlük ve yenileme hızı 1080p + ve 144Hz’de (1 ms yanıt süresi) kalırken, dokunma örnekleme hızı 300 Hz’ye (270 Hz’den yukarıya) çıkıyor. Ekran, Gorilla Glass Victus tarafından korunuyor. Parmaklarınızın terlese bile zahmetsizce kaymasını sağlayan özel bir kaplamaya sahip. Pro ve Ultimate sürümleri AeroActive Cooler 5 ile birlikte gelecek. Asus test ettiğinde, fanın yüzey sıcaklığını 15ºC ve yonga seti sıcaklığını 10ºC düşürdüğünü buldu. Soğutucu ayrıca iki fiziksel omuz düğmesi, 3,5 mm kulaklık girişi ve bir destek ayağı içeriyor.

Kamera hakkında söylenecek pek bir şey yok. Ana modül, 2×1 OCL otomatik odaklama ile aynı 64 MP Quad Bayer sensöre (Sony IMX686) sahip. Lens açıklığı ise f / 1.8’de kalıyor. 13 MP ultra geniş kamera ve 5 MP makro kamera mevcut. Selfie kamerası esasen aynı kalmış. ROG Phone 5 Pro, renkli bir PM-OLED ekrana sahipken, Ultimate modeli tek renkli bir PM-OLED ekrana sahip. Üç model, kutudan çıkar çıkmaz Android 11 ile piyasaya sürülüyor. İşte Asus ROG Phone 5’in üç ana versiyonunun fiyatları.

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