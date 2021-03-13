Asus, ROG Phone 5 cihazını piyasaya sürdü

Vanilya Asus ROG Phone 5, Asus’un adlandırdığı üzre üç ana varyanta sahip: A, B ve C versiyonunları. Aralarındaki fark ise bellek yapılandırması. A varyantı 12GB veya 16GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip. B temel bir 8 / 128GB model olarak karşımıza çıkıyor. C ise 8 / 128GB ve 12 / 256GB yapılandırmalarıyla geliyor. Bir de Asus ROG Phone 5 Pro var. Cihaz, 16GB LPDDR5 RAM ve 512GB UFS depolama ile donatılmış. Son olarak, ROG Phone 5 Ultimate, 18GB RAM’i ile rekor kırıyor. Rog Phone 5, Pro ve Ultimate Snapdragon 888 yonga seti tarafından destekleniyor. Asus, telefonu diğer bileşenler sayesinde performans avantajı sağlayacak şekilde tasarladı. Şaşırtıcı bir şekilde en büyük kazanç bataryadan geliyor.

ROG Phone 5, Samsung yapımı AMOLED ekrana sahip. Çözünürlük ve yenileme hızı 1080p + ve 144Hz’de (1 ms yanıt süresi) kalırken, dokunma örnekleme hızı 300 Hz’ye (270 Hz’den yukarıya) çıkıyor. Ekran, Gorilla Glass Victus tarafından korunuyor. Parmaklarınızın terlese bile zahmetsizce kaymasını sağlayan özel bir kaplamaya sahip. Pro ve Ultimate sürümleri AeroActive Cooler 5 ile birlikte gelecek. Asus test ettiğinde, fanın yüzey sıcaklığını 15ºC ve yonga seti sıcaklığını 10ºC düşürdüğünü buldu. Soğutucu ayrıca iki fiziksel omuz düğmesi, 3,5 mm kulaklık girişi ve bir destek ayağı içeriyor.