Asya'da Trump rüzgarı: Önce protokolü hiçe saydı ardından askerlerin önünde dans etti!

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun ikinci ayağı olan Japonya ziyaretinde dikkat çekici anlara imza attı.

BAYRAKLARI ES GEÇTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’ya yaptığı resmî ziyarette protokol krizine neden oldu. Karşılama töreninde iki ülkenin bayrakları önünde durup eğilmesi beklenirken Trump, protokolü hiçe sayarak yürümeye devam etti.

Bu sırada Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin kısa süreli şaşkınlık yaşadığı görüldü.

AMERİKAN ASKERLERİNİN KARŞISINA GEÇİP...

Ziyaretin bir diğer dikkat çeken anı ise Trump’ın, Japonya’daki Amerikan askerlerinin önünde dans etmesi oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kamuoyunda farklı tepkilere yol açtı.

Öte yandan, Trump’ın bu yıl Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterileceği belirtilirken, adaylığın Japonya Başbakanı Takaichi tarafından yapılacağı ifade edildi.