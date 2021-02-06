Zehra isminin anlamı nedir? Bir dönemin en medyatik bebeğinin ismiydi

Bir dönemin en medyatik bebeği Zehra bebek ile oldukça meşhur olan Zehra ismi 2021 yılında da popülerliğini korumaya devam ediyor. Dünyaya gelecek olan çocuklarına bu ismi koymayı düşünen anne ve baba adayları Zehra isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Zehra ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...
Kız isimlerinden olan Zehra, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. Arapça kökenli olan bu ismin anlamı TDK'nın kişi adları sözlüğünde "yüzü pek beyaz ve parlak olan kimse" olarak geçiyor.
Bazı aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Bu isim Kur'an'da geçen isimler arasında yer alıyor. Özellikle bu isme Taha suresinin 131. ayetinde rastlamak mümkün.
Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Zehra isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:
Bu isme sahip olan kişilerin özellikle güneşli havalara bayıldıkları biliniyor. Yaşam tarzlarında standartları yüksek olan bu insanlar, lüksten fazlaca hoşlanıyorlar. Buna karşın sevecen, sempatik, zeki ve sağduyulu olmalarıyla biliniyorlar. Aşkı doyasıya yaşayan bu insanlar özgürlüklerine de oldukça düşkünler. Bu yüzden kısıtlamalara gelemiyorlar. Tek başına kalmaktan hoşlanmıyorlar ve her fırsatta arkadaşlarıyla eğlenmeyi tercih ediyorlar. Kolayca para kazanabilecek bir beceriye sahip olan bu kişiler para kazanmak konusunda da oldukça rahat oluyorlar. Bunun yanı sıra cesur hareketleri, lider özellikleri ve sorumluluktan kaçmamalarıyla biliniyorlar.
Arapça kökenli bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde; yüzü pek beyaz ve parlak olan kimse manasıyla yer alıyor. Aynı zamanda bu isim Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatıma'nın da diğer ismi. İsimlerin manalarının ve analizlerinin yanı sıra bazı teknikler kullanılarak falına dair de yorumlamalar yapılabiliyor.
Çalışkan oldukları için bu insanlar hayatta girdikleri her işte başarıya kolayca ulaşabiliyorlar. Ancak liderlik özellikleri öne çıkan bu kişilerin çalışanlarına baskıcı davranmak geri durmaları gerekiyor. Çok iyi bir arkadaş ve dost olan bu kişiler daima duygularıyla hareket ediyor olsalar da zaman zaman üzülmemek için mantıklarıyla da hareket etmeye dikkat etmeleri gerekiyor. Güvenilir bir kişilik olmalarına rağmen çevrelerindeki herkese güvenmemeleri önem taşıyor. Karşı cinste aradıkları özellik ise sadakat ve sonsuz aşk.
Zehra isminin yanına yakışan isim olarak ise Güneş, Nur, Beril, Gül, Sude, Melek, Sahra ve Miray isimleri önerilebiliyor.
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