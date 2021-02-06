Zehra isminin anlamı nedir? Bir dönemin en medyatik bebeğinin ismiydi

Bir dönemin en medyatik bebeği Zehra bebek ile oldukça meşhur olan Zehra ismi 2021 yılında da popülerliğini korumaya devam ediyor. Dünyaya gelecek olan çocuklarına bu ismi koymayı düşünen anne ve baba adayları Zehra isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Zehra ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...

ZEHRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız isimlerinden olan Zehra, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. Arapça kökenli olan bu ismin anlamı TDK'nın kişi adları sözlüğünde "yüzü pek beyaz ve parlak olan kimse" olarak geçiyor.

Bazı aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Bu isim Kur'an'da geçen isimler arasında yer alıyor. Özellikle bu isme Taha suresinin 131. ayetinde rastlamak mümkün.

ZEHRA İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Zehra isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri: