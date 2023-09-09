“At gibi aşığım” demişti! İrem Derici ve Survivor Atakan Işıktutan'ın büyük aşkı bitti! Ayrılık nedenini açıkladı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Survivor yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan ile bir süredir mutlu bir birliktelik yaşıyordu. Her fırsatta Atakan Işıktutan'a olan aşkını dile getiren Derici, sevgilisi ile pozlarını da sosyal medya hesabından sık sık yayınlıyordu.

Hatta ünlü şarkıcı bir röportajında sevgilisine aşkını, "Kimsenin kokusuna acıktığımı hatırlamıyorum, ama mesela onun kokusu almadığımda sinirim bozuluyor. Bu açlık gibi bir şey oldu" şeklinde sözleriyle dile getirmişti.

“At gibi aşığım” sözleriyle de uzun süre konuşulan İrem Derici'nin büyük aşkı bitti. Önce sevgilisi ile fotoğraflarını kaldıran ünlü şarkıcı ardından sosyal medya hesabından ayrılık açıklaması da yaptı.

"BİRBİRİMİZE VAKİT AYIRAMAZ OLDUK"

Derici sosyal medyadan, "Haberler girmeye başladı, biz baştan konuşalım da kimse komplo teorilerine girmesin. 8 ay muhteşem bi' şey yaşadık Atakan'la, hala benim için dünyanın en kıymetli insanı. Ama korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk. Ayrılmamızın mantıklı olacağını düşündük, yıpranmamak ve sonrasında daha da kırılmamak adına. Bana hiç yaşamadığım bi' sevgi yaşattığın için sana çok teşekkür ederim, iyi gününde de kötü gününde de ilk arayacağın insan benim bunu unutma tanıdığım en beyefendi adam Atakan Işıktutan" ifadelerini kullandı.



