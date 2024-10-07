Ata Demirer 30 kilo vermişti! Seyircinin göbek yorumu rahatsız etti...

Ata Demirer, düzgün beslenerek ve spor yaparak 30 kilo verdi. Değişimiyle sık sık gündeme gelen komedyen dol bol yürüyüşlere de çıkıyor, öğlen ve akşam yemeklerinde karbonhidrattan uzak duruyor ve protein oranı yüksek besinler tüketiyor.

30 kilo veren Demirer kendisine yapılan bir yorumdan bahsetti.

Ata Demirer “Instagram’a iki arkadaş, ‘Abi geldik, göbeği erittin bakalım ne anlatacaksın?’ yazmış. Paranoya yaptım. Kariyerim göbeğe mi bağlı?” dedi.

ATA DEMİRER NASIL ZAYIFLADI?

Et ve balıktan asla vazgeçmeyen Ata Demirer, yalnızca sabahları bir dilim ekmek yedi ve günlük 45 dakikalık yürüyüşler yaptı.

Kilo verme sürecinde protein oranı yüksek besinler tüketilmesi, metabolizmanın hızlanmasına ve kas yapısını güçlendirmeye yardımcı olur.

30 kilo veren ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer de, zayıflamak için protein ağırlıklı besinlerden yararlandı.

Protein diyeti, açlık hormonu olarak bilinen ghrelin hormonunu azaltarak kişinin açlık hissini azaltır ve tok tutmasını sağlar. Hayvansal kaynaktan alınan kalsiyum, magnezyum ve potasyum ile kemiklerde asit birikimini nötralize eder.