Ata Demirer'den ayrılan Aslı Turanlı'dan manidar paylaşım

Sosyal medyada atarlı paylaşımlar yapan Turanlı, geçtiğimiz gün uçaktan İngilizce "O, asla geriye bakmaz" notuyla paylaştığı kareye kalp ekledi.



Demirer'in barışmak için uğraştığı konuşulan güzel oyuncu, daha sonra da Sezen Aksu'nun 'Büklüm Büklüm' şarkısının şu sözlerini paylaşıp, eski aşkına adeta gönderme yaptı: "Ele geçmez istediğin, uğruna savaş vermediysen."

Ata Demirer, ayrılık sonrası "Ben aşk acısı yüzünden kamyon çarpmış gibi oluyorum. Ama şimdiki gençlerin umurunda değil" itirafında bulunmuştu.

