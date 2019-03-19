MAGAZİN

Ata Demirer'den ayrılan Aslı Turanlı'dan manidar paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.03.2019 21:30 | Son Güncelleme

Komedyen Ata Demirer'le 3 hafta aşk yaşayan Aslı Turanlı, sessizliğini bozdu. Eleştirilere daha fazla dayanamayan güzel oyuncu, sosyal medyadan gönderme yaptı.

Ata Demirer'den ayrılan Aslı Turanlı'dan manidar paylaşım

Sosyal medyada atarlı paylaşımlar yapan Turanlı, geçtiğimiz gün uçaktan İngilizce "O, asla geriye bakmaz" notuyla paylaştığı kareye kalp ekledi.
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Demirer'in barışmak için uğraştığı konuşulan güzel oyuncu, daha sonra da Sezen Aksu'nun 'Büklüm Büklüm' şarkısının şu sözlerini paylaşıp, eski aşkına adeta gönderme yaptı: "Ele geçmez istediğin, uğruna savaş vermediysen."

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Ata Demirer, ayrılık sonrası "Ben aşk acısı yüzünden kamyon çarpmış gibi oluyorum. Ama şimdiki gençlerin umurunda değil" itirafında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Turanlı Ata Demirer

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