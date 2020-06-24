Ata Demirer'i sevindiren hediye

Sinemada oldu\u011fu kadar m\u00fczikte de ba\u015far\u0131l\u0131 olan Ata Demirer, kendisine hediye edilen mermer kaval nedeniyle olduk\u00e7a mutlu\u2026\n\u00c7anakkale\u2019de ya\u015fayan Demirer, enstr\u00fcman\u0131 \u00e7alarken bir video \u00e7ekti ve Instagram hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131. G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNEROzan Do\u011fulu sezonu k\u0131zlar\u0131yla a\u00e7t\u01313 \u00e7ocuk annesi G\u00fclben Ergen fizi\u011fi ile b\u00fcy\u00fclediSakar \u015eakir nerede ve ne zaman \u00e7ekildi?
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