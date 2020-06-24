MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ata Demirer'i sevindiren hediye

Ata Demirer'i sevindiren hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 15:13 | Son Güncelleme

Usta komedyen Ata Demirer, mermer kaval çalarken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı...

Sinemada olduğu kadar müzikte de başarılı olan Ata Demirer, kendisine hediye edilen mermer kaval nedeniyle oldukça mutlu…

Çanakkale’de yaşayan Demirer, enstrümanı çalarken bir video çekti ve Instagram hesabından paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
3 çocuk annesi Gülben Ergen fiziği ile büyüledi3 çocuk annesi Gülben Ergen fiziği ile büyüledi
Sakar Şakir nerede ve ne zaman çekildi?Sakar Şakir nerede ve ne zaman çekildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

İmamoğlu: 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

Uşak'ta feci kaza! Yolcu otobüsü kamyona çarptı

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Korkutan uyarı! '6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir'

Korkutan uyarı! '6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir'

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

Başhekim kadın doktoru ilaçla bayıltarak tecavüz etti

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı

Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bihter Ziyagil ölümünün 10. yılında da unutulmadı

Bihter Ziyagil ölümünün 10. yılında da unutulmadı

3 çocuk annesi Gülben Ergen fiziği ile büyüledi

3 çocuk annesi Gülben Ergen fiziği ile büyüledi

Emre Aşık’ın çocuklarının feryadı yürek yaktı: Biz annemizi istiyoruz

Çocuklarının feryadı yürek yaktı: Biz annemizi istiyoruz

Şevket Çoruh'a ait olan baba Sahne Tiyatrosu'nun çatısına yıldırım düştü

Yağmur ünlü oyuncuyu vurdu! Tiyatrosuna yıldırım düştü

Rojda Demirer'in aşk kokan tatil pozu

Rojda Demirer'in aşk kokan tatil pozu

Seda Sayan güzellik sırrını açıkladı

Seda Sayan güzellik sırrını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.