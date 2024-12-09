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  4. Ata Demirer Pantene Altın Kelebek'te verdiği kilolarla dikkat çekti! Nasıl zayıfladı?

Ata Demirer Pantene Altın Kelebek'te verdiği kilolarla dikkat çekti! Nasıl zayıfladı?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.12.2024 13:41
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Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ata Demirer de ödül alan isimler arasındaydı. 30 kilo veren Ata Demirer formunu koruyor. Ata Demirer'in diyeti ve zayıflamak için neler yaptığı merak edildi.

Ata Demirer Pantene Altın Kelebek'te verdiği kilolarla dikkat çekti! Nasıl zayıfladı?

Ata Demirer, bugün düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'Meslekte 30. Yıl' ödülünü kazandı. Sahneye şarkı söyleyerek çıkan ünlü komedyen, büyük bir alkışla karşılandı.

Geceye 'Bahçe Duvarından Aştım' adlı şarkısıyla renk katan Demirer, son dönemdeki fiziksel değişimiyle de dikkatleri üzerine topladı.

Daha önce 30 kilo verdiğini duyuran Ata Demirer formunu korumaya devam ederken sosyal medyada nasıl zayıfladığı da merak edildi.

Ata Demire, sağlıklı beslenme ve düzenli spor sayesinde bu başarıya ulaştığını belirtmişti. Değişimiyle sık sık gündem olan Demirer, yürüyüş yapmayı ihmal etmiyor, öğle ve akşam yemeklerinde karbonhidratlardan kaçınıyor ve protein açısından zengin besinler tercih ediyor.

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ATA DEMİRER NASIL ZAYIFLADI?

Et ve balıktan asla vazgeçmeyen Ata Demirer, yalnızca sabahları bir dilim ekmek yedi ve günlük 45 dakikalık yürüyüşler yapıyor.

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Kilo verme sürecinde protein oranı yüksek besinler tüketilmesi, metabolizmanın hızlanmasına ve kas yapısını güçlendirmeye yardımcı olur. Ata Demirer de, zayıflamak için protein ağırlıklı besinlerden yararlandı.

Protein diyeti, açlık hormonu olarak bilinen ghrelin hormonunu azaltarak kişinin açlık hissini azaltır ve tok tutmasını sağlar. Hayvansal kaynaktan alınan kalsiyum, magnezyum ve potasyum ile kemiklerde asit birikimini nötralize eder.

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Ata Demirer
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