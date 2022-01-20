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Ataberk Doğan kimdir, aslen nereli? Fenomen Ataberk Doğan kaç yaşında?

20.01.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vine fenomenlerinden biri olarak bilinen Ataberk Doğan, Viner, oyuncu ve Youtuberlık yapmaktadır. Doğan'ın hayatı, yaşı ve memleketi gibi konular merak ediliyor. Peki Ataberk Doğan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte fenomen ismin hayatı...

Ataberk Doğan kimdir, aslen nereli? Fenomen Ataberk Doğan kaç yaşında?

Viner, Oyuncu ve Youtuber olarak bilinen Ataberk Doğan, videolarıyla oldukça izlenme almıştır. Popüler ismin hayatı merak ediliyor. Ataberk Doğan'ın Edirneli olduğu bilinmekte.

ATABERK DOĞAN KİMDİR?

28 yaşında olan Ataberk Doğan, 28 Mayıs 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. Fenomen isim Edirne'de dünyaya gelmiştir ve İkizler burcudur. Ataberk Doğan kimi zaman ailesi ile yayınlar yapmaktadır. Babasını, annesini ve kardeşini yayınlara dahil etmekte olan Ataberk Doğan'ın Twitter ve Instagram adresi de bulunmaktadır.

Doğan, Twitter'da 'atadogann' kullanıcı adıyla ve Instagram'da 'ataberk.dogan' ismiyle yer almaktadır.

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Ataberk Doğan Discord ve Dlive platformlarında da yayınlar yapmaktadır.
Fenomen isim Kırk Yalan filminde rol oynamıştır. 2019 senesinde çekilmiş olan Türk komedi filmi Kırk Yalan'ın baş rollerinde Zeynep Alkan, Melis Sabah, Ceren Taşçı ve Hamdi Alkan gibi ünlü isimler rol almaktadır.


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