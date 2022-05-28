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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin temeli atılıyor! İstanbul Valiliği'nden uyarı geldi, toplu ulaşım...

28.05.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin temel atma töreni yapılacak. Tören öncesi İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara alternatif güzergah ve toplu ulaşım araçlarının kullanılması yönünde öneri yapıldı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin temeli atılıyor! İstanbul Valiliği'nden uyarı geldi, toplu ulaşım...

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bakırköy'de yarın saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Temel Atma Töreni'nin gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

Katılımcı yoğunluğu nedeniyle trafik akışının aksamaması için yarın 13.00-20.00 arasında; Havuzlu Kavşak-Florya Kavşağı arası, Yeni Havalimanı Caddesi, Bakırköy-Zeytinburnu Sahil Yolu, Basın Ekspres ve D-100 kara yolundan Atatürk Havalimanı'na gidiş istikametleri yerine alternatif güzergahların kullanılmasının önem taşıdığı belirtildi.

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Valilik, yarın kentin farklı ilçelerinde yapılacak kültür-sanat etkinlikleri dolayısıyla da trafik yoğunluğu yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Çekmeköy, Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe ve Şişli'de konser ve çeşitli etkinlikler düzenleneceği kaydedilen açıklamada, "Konserler ve kültür-sanat etkinliklerine katılımlar nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması için vatandaşlarımızın alternatif güzergahları ve özellikle toplu ulaşım vasıtalarını kullanmalarında fayda bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

(AA)

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