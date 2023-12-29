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Atatürk'ün sözüyle çıkacaklardı, Ali Koç izin verilmediğini açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında acil toplantı planlanıyor

29.12.2023 14:37 | Son Güncelleme:
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Süper Kupa finaline maça Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Yurtta sulh, cihanda sulh" pankartıyla maça çıkmak istediklerini belirten Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Sanıyorum otoriteler tarafından henüz kabul edilmedi" dedi. Öte yandan Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmemesi üzerine iki kulübün hassasiyet gösterdiği ve bir acil durum toplantısı planlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanacak Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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"HENÜZ KABUL GÖRMEDİ"

Koç, Galatasaray derbisine çıkmak istedikleri parkartın kabul edilmediğini belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ün “Yurtta sulh, cihanda sulh" pankartıyla maça çıkmak istediklerini ifade eden Koç, "Sanıyorum otoriteler tarafından henüz kabul edilmedi. Tam belli değil, duruma göre bakacağız" dedi.

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"ALMANYA KABUL ETMEDİ"

Süper Kupa'nın oynanacağı yer ile ilgili konuşan Koç, "Süper Kupa'nın Riyad'da oynanması ile ilgili tartışmaları samimi bulmuyorum. İtalya, İspanya dörtlü Süper Kupa oynuyor, dünyanın gözü burada. Biz Almanya'yı istiyorduk aslında, TFF de istiyordu ama Almanya kabul etmedi." dedi.

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"BİR MAÇ BURAYA GELDİK DİYE SORGULANACAKSA..."

Fenerbahçe Başkanı ayrıca, "Fenerbahçe'nin duruşu, cumhuriyet ilkelerine sahip çıkışı, Atamız konusundaki duruşu, söylemi, eylemi bir maç buraya geldik diye sorgulanacaksa bunu pek samimi bulmuyorum ve abesle iştigal olarak görüyorum." sözlerini sarf etti.

"SON DERECE ENDİŞELİYİZ, BU BÖYLE GİTMEZ"

Türkiye'de kronikleşmiş bir futbol sorunu olduğunu söyleyen Koç, "Son derece endişeliyiz. Türkiye'nin kronikleşmiş bir futbol sorunu var. Bu böyle gidemez. VAR geldi, hayatımıza girdi. Hakem sorunları daha minimize olacaktı, ne yazık ki arttı. TFF'de bir irade, bir özgüven olmadığını, hafif de bir kafa karışıklığı olduğunu bize gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İKİ KULÜP ARASINDA ACİL TOPLANTI PLANLANIYOR

Öte yandan Suudi Arabistan'da Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmemesi üzerine iki kulüp yetkilileri bu konuda hassasiyet gösteriyor. Kısa süre içinde Galatasaray ve Fenerbahçe yetkililerinin katılacağı bir acil durum toplantısı planlanıyor.

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