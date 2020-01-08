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  4. Atatürk'ün emanetlerinin bulunduğu konak tarih kokuyor

Atatürk'ün emanetlerinin bulunduğu konak tarih kokuyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.01.2020 11:23 | Son Güncelleme

Niğde'nin Bor ilçesinde Osmanlı mimarisiyle 1900'lü yılların başında yapılan ve 2007'den beri kütüphane olarak hizmet veren konak, Atatürk'e ait olduğu belirtilen gömlek ve ayakkabının yanı sıra konak hayatını anlatan bölümle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor - Halil Nuri Bey İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Murat Başkan: - "Bu eşyalar, ders çalışmak için gelen öğrencilerin geçmişini tanıması, geleceklerine yön vermesinde büyük rol oynuyor. Kütüphanemizde böyle manevi değeri de büyük eşyaların olması bizi ayrıca gururlandırıyor"

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'nin Bor ilçesinde geç Osmanlı mimarisiyle 1900'lü yılların başında inşa edilen ve 2007'den beri kütüphane olarak hizmet veren konak, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu belirtilen gömlek ve ayakkabının yanı sıra konak hayatını anlatan alanıyla ilgi görüyor.

Bor Halil Nuri Bey İlçe Halk Kütüphanesi olarak kullanılan Bilginler Konağı, 2000 yılında Bilgin ailesi tarafından kültürel ve sanatsal hizmetlerde kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına hibe edildi.

Geç Osmanlı mimari özellikleri taşıyan ve 1900'lü yılların başında inşa edilen konağın, 2007'de yapılan restorasyonun ardından bodrum ve zemin katı kütüphane, birinci katı ise kültür ve sanat evi olarak hizmet vermeye başladı.

Kütüphane Müdürü Murat Başkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halil Nuri Yurdakul'un, Atatürk ile birçok yurt gezisine katılan bir asker olduğunu söyledi.

Birinci ve ikinci İnönü savaşlarında aktif görevler üstlenen Yurdakul'a Kurtuluş Savaşı sonrasında gösterdiği kahramanlıktan dolayı TBMM tarafından takdirname verildiğini ve İstiklal madalyasıyla ödüllendirildiğini belirten Başkan, Yurdakul'un 1950 yılında milletvekili seçildiğini anlattı.

- "Eşyaları özenle koruyor ve bakımını yapıyoruz"

Başkan, Yurdakul'un Atatürk ve ailesine çok yakın olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2007'de Bilginler Konağı'na taşınan kütüphaneyi farklı kılan, Atatürk'e ait gömlek ve ayakkabının sergileniyor olmasıdır.
O dönem kütüphane memuru olan Ragıp Önen, 1947'de Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım'a mektup yazarak sergilemek amacıyla Atatürk'ün kullandığı eşyalardan birkaçını ister. Ragıp Bey'in isteğini Makbule Hanım da kırmayarak, Atatürk'ün bir gömlek ve ayakkabısını gönderir. Tarih kokan konakta hizmet veren kütüphanede Atatürk'ün gömlek ve ayakkabısının bulunması, gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bu eşyalar, ders çalışmak için gelen öğrencilerin geçmişini tanıması, geleceklerine yön vermesinde büyük rol oynuyor. Kütüphanemizde böyle manevi değeri de büyük eşyaların olması bizi ayrıca gururlandırıyor. Eşyaları özenle koruyor ve bakımını yapıyoruz."

Tarihi yapının birinci katının eski konak hayatını anlatan yaşam alanıyla düzenlendiğini anlatan Başkan, kütüphanede sosyal aktiviteler de yapıldığını, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü öğrencilerinin 15 günde bir konser verdiğini, masal okuma ve zeka oyunları etkinlikleri düzenlendiğini ifade etti.

Başkan, 20 bin 475 kitap bulunan kütüphanenin 4 bin 700 üyesinin bulunduğunu bildirdi.

- "Bir insanın tarihini bilmesi kadar güzel bir şey yok"

7. sınıf öğrencisi Aleyna Ermiş de okuldan sonra arkadaşlarıyla kütüphaneye ders çalışmaya ve kitap okumaya geldiğini belirterek, "Atatürk'ün eşyası bulunduğu için Bor halkı olarak gururlanıyoruz. Bu eşyaları görünce bir yerlere gelebilmek ve Türkiye'yi daha gelişmiş hale getirmek için daha çok azmediyoruz." dedi.

12. sınıf öğrencisi Gülnihal Cengiz ise "Mustafa Kemal Atatürk'ün eşyaları ve tarihi yansıtan şeyleri görmek çok güzel. Bir insanın tarihini bilmesi kadar güzel bir şey yok. Herkesi davet ediyorum, burada görülecek çok güzel şeyler var." diye konuştu.

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