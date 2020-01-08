Atatürk'ün emanetlerinin bulunduğu konak tarih kokuyor

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'nin Bor ilçesinde geç Osmanlı mimarisiyle 1900'lü yılların başında inşa edilen ve 2007'den beri kütüphane olarak hizmet veren konak, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu belirtilen gömlek ve ayakkabının yanı sıra konak hayatını anlatan alanıyla ilgi görüyor.

Bor Halil Nuri Bey İlçe Halk Kütüphanesi olarak kullanılan Bilginler Konağı, 2000 yılında Bilgin ailesi tarafından kültürel ve sanatsal hizmetlerde kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına hibe edildi.

Geç Osmanlı mimari özellikleri taşıyan ve 1900'lü yılların başında inşa edilen konağın, 2007'de yapılan restorasyonun ardından bodrum ve zemin katı kütüphane, birinci katı ise kültür ve sanat evi olarak hizmet vermeye başladı.

Kütüphane Müdürü Murat Başkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halil Nuri Yurdakul'un, Atatürk ile birçok yurt gezisine katılan bir asker olduğunu söyledi.

Birinci ve ikinci İnönü savaşlarında aktif görevler üstlenen Yurdakul'a Kurtuluş Savaşı sonrasında gösterdiği kahramanlıktan dolayı TBMM tarafından takdirname verildiğini ve İstiklal madalyasıyla ödüllendirildiğini belirten Başkan, Yurdakul'un 1950 yılında milletvekili seçildiğini anlattı.