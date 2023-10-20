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ATEŞ KUŞLARI BUGÜN VAR MI, yok mu? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? 20 Ekim 2023 ATV yayın akışı

20.10.2023 09:21 | Son Güncelleme:
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Ateş Kuşları dizisinin yeni bölümünün bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Erdem Şanlı, Serkan Ercan, Boncuk Yılmaz, Gonca Cilasun, Lilya İrem Salman, Sedef Akalın ve Ozan Ağaç gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizi her hafta cuma günleri yayınlanıyor. Peki, Ateş Kuşları bugün var mı, yok mu? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? İşte, 20 Ekim 2023 ATV yayın akışı...

Ateş Kuşları dizsinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, 5 sokak çocuğunun hayatını işleyen dizi İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Erdem Şanlı, Serkan Ercan, Boncuk Yılmaz, Gonca Cilasun, Lilya İrem Salman, Sedef Akalın ve Ozan Ağaç gibi ünlü isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Ateş Kuşları'nın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini öğrenmek isteyenler 20 Ekim 2023 ATV yayın akışını inceliyor. İşte ATV'nin iddialı dizisi Ateş Kuşları'nın yeni bölümü ile ilgili detaylar...

ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM VAR MI?

Ateş Kuşları dizisi ATV yayın akışına göre bu akşam 28. bölümü ile ekrana gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Kardeşlerim
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Küçük Gün Işığı

Günün Magazin olayları


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