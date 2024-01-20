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Ateş Kuşları dizisinde bomba ayrılık! O isim projeye veda ediyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.01.2024 13:13 | Son Güncelleme:
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Atv'nin Bozdağ Film imzalı sevilen dizisi Ateş Kuşları'nda beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in paylaştığı diziye ilk bölümünden beri kadroda yer alan bir isim veda edecek.

Ateş Kuşları dizisinde bomba ayrılık! O isim projeye veda ediyor

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı Ateş Kuşları dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

ateş kuşları 3

Her bölümü sosyal medyada gündem olan dizinin başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşıyor. Sevilen dizide bomba bir ayrılık yaşanacak.

Ahmet Saraçoğlu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin ilk bölümünden beri Çatal rolüyle seyirci karşısına çıkan Ahmet Saraçoğlu ekibe veda edecek.

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