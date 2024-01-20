Ateş Kuşları dizisinde bomba ayrılık! O isim projeye veda ediyor

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı Ateş Kuşları dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Her bölümü sosyal medyada gündem olan dizinin başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşıyor. Sevilen dizide bomba bir ayrılık yaşanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin ilk bölümünden beri Çatal rolüyle seyirci karşısına çıkan Ahmet Saraçoğlu ekibe veda edecek.







