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Ateş Kuşları saat kaçta başlıyor, yeni sezon ne zaman? Ateş Kuşları yeni bölüm bu akşam var mı? ATV yayın akışı

08.09.2023 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateş Kuşları ikinci sezonu için geri sayım sona erdi. Görkem Sevindik, Hande Soral, İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan'ın başrolde olduğu dizi için izleyiciler 'Ateş Kuşları saat kaçta başlıyor' ekranını sorguluyor. Sokakta büyümüş beş çocuğun yaşam mücadelesinin anlatıldığı dizi 21. bölüm ile sezon finaline girmişti. Peki, Ateş Kuşları saat kaçta başlıyor, yeni sezon ne zaman? Ateş Kuşları yeni bölüm bu akşam var mı? ATV yayın akışı

Ateş Kuşları yeni sezonun ilk bölümünün ATV yayın akışı listesinde yer almasıyla birlikte dizi hakkındaki aramalar hız kazandı. 22. bölümü ile ekrana gelecek olan Ateş Kuşları bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak. İşte Ateş Kuşları yeni bölümü ve ATV yayın akışı...

ATEŞ KUŞLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, YENİ SEZON NE ZAMAN?

Ateş Kuşları bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. İkinci sezonun ilk bölümü ile ekrana gelecek olan Ateş Kuşları saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

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ATEŞ KUŞLARI 22. BÖLÜM!

Kara ve Gülayşe evleniyor. Peki, Gülayşe ve Barbaros aşkı gerçekten bitti mi? Gülayşe aşkını kalbine gömüp, Kara'ya intikam için mi evet dedi, yoksa işin içinde başka bir şey mi var? Barbaros nikah masasında terk ettiği Gülayşe'yi kazadan kurtarır. Ölüm döşeğindeki babasının başındaki Gülayşe şimdi yapayalnızdır. Nizam'a bir şey olursa dengeler nasıl değişecek? Ateş kuşları, Gülayşe'ye söyledikleri yalanların ortaya çıkmasıyla darmadağın olurlar. Ve Gülayşe onu ziyaret etmek istediklerinde hastaneden içeri girmelerine dahi izin vermez. Ateş Kuşları kendilerini Gülayşe'ye affettirebilecek mi?

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ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Mutfak Bahane
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:30 Mutfak Bahane

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