'Ateşböceği Ercan' olarak tanınan Ercan Bostancıoğlu hastaneye kaldırıldı

Gazeteci Olcay Ünal Sert’in haberine göre, Ercan Bostancıoğlu zatürre başlangıcı tedavisi gördüğünü açıkladı. SSK Göztepe Hastanesi’nde tedavi gören Ercan Bostancıoğlu; “15 gündür hasta yatıyorum. Zaturre başlangıcı teşhisi konuldu. Antibiyotik ve iğne tedavisi görüyorum. KOAH rahatsızlığı da var, nefes alıp vermekte oldukça zorlanıyorum. Yeni çekilecek tomografi ve ultrasondan sonra Cerrahpaşa Hastanesi’ne yatma durumum var.” açıklamasını yaptı.

ATEŞ BÖCEĞİ ERCAN KİMDİR?

Ercan Bostancıoğlu kimdir, Ercan Bostancıoğlu, 8 Ağustos 1936 tarihinde Çanakkale, Lapseki’de doğmuştur. Babasının görevi icabı dört aylıkken ailesi Bursa‘nın Mudanya ilçesinin Trilye, şimdiki adıyla Zeytinbağ’ına taşındı. 5 yaşındayken Karagöz oynatmaya başlamış. İlkokulun 5. sınıfında okurken ailesi yine Lapseki Çardak’a taşınmış. İlkokulu ve ortaokulu orada bitirmiş. Lise ikiye kadar Çanakkale Lisesinde okudu 1952 yılında İstanbul’a taşındılar ve liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra Gazetecilik Enstitüsünde okudu ve mezun oldu. 1955 yılında İsmail Dümbüllü‘nün yardımlarıyla kendisini sahnelerde buldu.