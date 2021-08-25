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‘Ateşin Düştüğü Yer’ filmi Montreal’de ‘En İyiler’ listesine seçildi

25.08.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen İsmail Güneş'in Ateşin Düştüğü Yer adlı filmi, Montreal Dünya Film Festivali'nin "En İyi 20 Filmi" listesine girdi.

‘Ateşin Düştüğü Yer’ filmi Montreal’de ‘En İyiler’ listesine seçildi

Ateşin Düştüğü Yer adlı film, Montreal Dünya Film Festivali'nin "En İyi 20 Filmi" listesine seçildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteklediği Ateşin Düştüğü Yer, Kanada'nın Montreal şehrindeki tarihi Cinema Imperial salonunda izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen İsmail Güneş, başkanlığı Serge Losique tarafından yapılan festivalin bu yıl son senesinin olduğunu söyledi. Festivalde 43 yıl boyunca yer almış filmlerin içinden bir seçki yapıldığını dile getiren Güneş, "Bütün festivallerin ilk 20 filmini tayin etmişler ve bana da bunu bildirdiler. Biz de filmimizi göndereceğiz, orada 20-29 Eylül'de filmimiz gösterilecek" dedi.

"TÜRK SİNEMASI ADINA GURUR VERİCİ"

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Ateşin Düştüğü Yer filminin 2011 yapımı olduğunu, festivale 2012'de katıldığını ifade eden Güneş, "Filmimiz ilk yılında birtakım spekülasyonlara neden olmuştu. Seçkide yer alması aslında bunlara da cevap olabilecek bir durum. Bir yıl önceki Antalya Film Festivali'nde ön jüri tarafından elenen film, hem Montreal'de ödül almış hem de Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Birlikleri Federasyonu'nda (FIPRESCI) 'En İyi Film' seçilmişti. Türkiye'deki hiçbir festivalden ödül almaması tartışmalara neden olmuştu" dedi.

Güneş ayrıca, "Aradan 9 yıl geçtikten sonra Motreal'de böyle bir seçkiye girmiş olmak hem kendi adıma hem de filme katkı sunanlar ve Türk sineması adına gurur verici" diye konuştu.

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BABA-KIZ ÖYKÜSÜNÜ ANLATIYOR

Festivalde tekrar gösterilecek Ateşin Düştüğü Yer, bir gazetenin 3. sayfa haberinden yola çıkan bir baba-kız öyküsünü izleyiciye sunuyor. Başrollerini Hakan Karahan, Yeşim Ceren Bozoğlu, Elifcan Ongurlar ve Abdullah Şekeroğlu'nun paylaştığı filmin senaristliğini ve yönetmenliğini İsmail Güneş, yapımcılığını Baran Seyhan ile Aynur Güneş üstleniyor.

(AA)

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Hakan Karahan Yeşim Ceren Bozoğlu
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