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‘Dayı: Bir Adamın Hikayesi’ filminden ilk fragman geldi

20.08.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen kemik bir hayran kitlesine sahip olan Ezel dizisinin efsanevi karakteri Ramiz Karaeski karakterinin gençliğine hayat veren Ufuk Bayraktar, beyaz perde de sevenlerini karşılayacak. ‘Dayı: Bir Adamın Hikayesi’ filminden ilk fragman ve afiş yayınlandı.

Ezel dizisiyle ikonik hale gelen ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Dayı karakterine usta oyuncu Tuncel Kurtiz hayat vermişti. Dizide Ramiz dayının gençliğini ise Ufuk Bayraktar oynamıştı. Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminde ise başrolde yine Ufuk Bayraktar olacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Turgut Tunçalp, Beste Bereket, Timur Ölkebaş, Ümit Çırak, Murat Akkoyunlu, Recep Çavdar, Banu Fotocan, Kadir Toprak Karaman ve Efe Cevahir Bayraktar yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar otururken, senaryoyu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk kaleme aldı.

Dram ve aksiyon türlerinin bir birleşimi olan filmin süresi 125 dakika olarak belirlendi. Vizyon tarihi ise 19 Kasım 2021 olarak açıklandı.

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ KONUSU

kapak dayı

Cesareti , merhameti ve adalet duygusu daha küçük yaştayken içine yerleşmiş olan kahramanımızın, köydeki haylazlıklarından bıkmış olan ailesi onu çalışması için İstanbul’da kahvehanecilik yapan köylüleri Seyfi’nin yanına gönderirler. Bu geliş ile kahramanımızın, olaylar silsilesiyle kabadayılar alemine girişi ve dillere destan olacak zirveye yükseliş hikayesi başlayacaktır .

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Ezel dizisi Ufuk Bayraktar
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