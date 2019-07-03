Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Makam odasıyla özdeşleşen Atatürk portresi önünde fotoğraf çektiren üçlü, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gökhan Özoğuz, duygularını, ''Eminim başka siyasetçilerin de toplum tarafından benimsenmişliği vardır, eminim onlar da doğrulardır ama bizim meşrebimizce bize çok yakın geldi Ekrem Bey. Gördüğümüz dakikadan itibaren gözlerimiz parladı'' sözleriyle dile getirirken, Hakan Özoğuz, ''Biz, birleştirenin her zaman arkasındayız'' dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gün boyu sürdürdüğü hizmet ve siyaset odaklı çalışmalarına, kısa bir mola verdi. İmamoğlu, kendisini ziyaret eden Athena grubunun kurucuları, Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşleri, Saraçhane'deki makam odasında ağırladı. İmamoğlu, Özoğuz kardeşleri, ''Politika politika… İnsan sıkılıyor bazen. Günün yarısını farklı kesimlere, sanatçılara mı ayırsak'' sözleriyle karşıladı. İmamoğlu ve Özoğuz kardeşler, kısa bir görüntü verdikten sonra, baş başa keyifli bir sohbete koyuldu. İmamoğlu ve Özoğuz kardeşler, makam odasında bulunan ünlü Atatürk portresi önünde poz verdi.

İMAMOĞLU: ''HERKESİN BANA GÜÇ KATMASI MUAZZAM BİR MOTİVASYON'' Gazeteciler, makam odası çıkışında İmamoğlu ve Özoğuz kardeşlerin duygularını sordu. İmamoğlu, ''Benim uzun yıllardır keyifle takip ettiğim 2 kardeş, tabii grupları da aynıydı. Sadece sanatları değil, bence ülkeye, dünyaya, insana yaklaşımları ve manevi taraflarıyla çok beğendiğim 2 insan ama bir yönüyle de 2 hemşehri. İstanbul'da beraber yaşıyoruz. Beni ziyarete geldiler. Keyif aldım. Bol bol şarkı söyledik içeride diyeceğim, inanmayacaksınız. Ama bol bol İstanbul'un lehine konuları konuştuk, sanatı konuştuk. İstanbul'un her noktasına katkı verme konusunda fedakarlıklarından bahsettiler. Dolayısıyla şimdi daha güçlü hissediyorum kendimi. Herkesin bana güç katması, benim için muazzam bir motivasyon İstanbul adına. Artık kol kola hep beraber işler yapacağız İstanbul'da'' dedi. GÖKHAN ÖZOĞUZ: ''SEVGİYİ VE UMUDU AŞILIYOR OLMASI BİTİRDİ BİZİ'' Gökhan Özoğuz, ''Seçim sürecinde kendi şarkınızı duyunca neler hissettiniz'' sorusuna, ''Biz o sırada Halk TV'yi izliyorduk. Ekrem Bey'in konuşması bitti, şarkı girdi. Ben şok oldum. 'Her şey güzel olacak' çalıyor dedim. Orada inanılmaz mutlu olduk. 2000 senesinde yaptığımız bir şarkı, ilk defa bu şekilde ortaya çıkıyor. Her zaman çalıyoruz konserlerimizde. Özellikle bizim jenerasyonumuz siyaset konusuna çok fazla girmezdi zamanında. Sadece bilirdik. Biz, Özal dönemi gençleriyiz. Her dönem ülkenin durumuna göre siyasiler gelirler ve doğru işler, dışarıdan bakıldığında tersmiş gibi görünse de illa doğruya döner o. Biz, Ekrem Bey nezdinde ilk defa bir siyasiyi sevdik, gönülden. Çünkü barış, kucaklama, anlayış, herkese aynı şekilde eğilme, sanata, eğitime, toplumun ihtiyacı olan her şeye karşı yaklaşım modeli bizi çok kavradı. Eminim başka siyasetçilerin de toplum tarafından benimsenmişliği vardır, eminim onlar da doğrulardır ama bizim meşrebimizce bize çok yakın geldi. Gördüğümüz dakikadan itibaren gözlerimiz parladı. Bizim için en önemli olan şey, ülkenin, bayrağın, vatanın her tarafında, sevgiyi ve umudu aşılıyor olması her şeyi bitirdi bizde'' yanıtını verdi.