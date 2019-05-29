Athena Gökhan'dan AK Partili Burhan Kuzu'ya İmamoğlu yanıtı

AK Partili Burhan Kuzu, CHP'li İmamoğlu'nun bazı medya kuruluşları tarafından "PKK ve FETÖ'ye çağrı" olarak yansıtılan ifadeleriyle ilgili, "İmamoğlu sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. Canlı yayında 'Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim' diyerek FETÖ ve PKK'ya açıkça mesaj gönderdi. İstanbul seçimleri öncesi CHP-PKK-FETÖ ittifakı aleni bir şekilde ortaya çıkmış oldu. İstanbul halkı böylesi bir işbirliğine geçit vermez" dedi.

Kuzu'ya yanıt Athena müzik grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan geldi.

Kuzu'nun tweet'ini alıntılayan Özoğuz, "Ben bir T.C vatandaşı olarak bu şekilde asılsız, iftira ve yalan dolu suçlamayı hiç tereddüt etmeden yazdığınız için sizi ve sizin gibi söylemlerde bulunanları kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Halkın her zaman doğru olanı bilerek bağrına bastığını söyleyen Özoğuz, "Bu kabus yalan dalgası elbet bir gün bitecek" diye yazdı.

İmamoğlu'nun önceki gün Habertürk'te söylediği sözler bazı medya kuruluşları tarafından "Skandal PKK ve FETÖ" sözleri şeklinde servis edilmişti.

