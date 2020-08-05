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Athena Gökhan'dan o soruya olay cevap! Sosyal medyanın gündemine oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 09:31 | Son Güncelleme

Twitter hesabından 'Ben Yalnızca Halka hizmet edip, Halkın sanatçısı olmaktan Şeref duyanlardanım' diyen Gökhan Özoğuz, Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'la atıştı. Athena Gökhan'ın verdiği sosyal medyanın gündemine oturdu.

Athena Gökhan'dan o soruya olay cevap! Sosyal medyanın gündemine oturdu

Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoğuz, bugün Twitter hesabından paylaşımda bulunarak "Kendi adıma ; Ben Hiçbir zaman hiç bir iktidarın veya Muhalefetin sanatçısı olmadım, olmayacağım da. Ben Yalnızca Halka hizmet edip, Halkın sanatçısı olmaktan Şeref duyanlardanım. Çünkü Sanat Halk için yapılır. Tek gerçek Halktır!" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ ŞAFAK MUHABİRİ O KONSERİ HATIRLATTI

Özoğuz'un bu paylaşımının ardından Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan, Athena Gökhan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen etkinliklerde Sultanahmet Meydanı'nda verdiği konseri paylaştı.

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ÖZOĞUZ'UN CEVABI OLAY OLDU

Burak Doğan'ın bu paylaşımına ise Gökhan Özoğuz'dan çarpıcı bir cevap geldi.

29 Ekim'de verilen konserden kazanılan tüm hasılatın Mehmetçik Vakfı'na bağışlandığını belirten Özoğuz, şu ifadeleri kullandı:

Ah Yazık Bir sene önce yapılan İBB 29 Ekim konserinin, Gelirinin Mehmetçik Vakfına bağışlanan konser olarak yaptık Ama Yanlış haberlerle Halkı kandırmaya alışmışlar, Sahtekârlık kötü şey, Çalışmaz, Geçiniz.

Kendileri gibi para karşılığı Vatansever olmayan insanları, lağım Medyanın içinde Sahte haberlerle kirletmeye çalışıyorlar Pis kokuyo be Pis

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(MedyaRadar)

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